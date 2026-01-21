USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США

03:06 420

«После того, как президент США Дональд Трамп и я подписали исторический документ о создании стратегической рабочей группы по разработке Хартии стратегического партнерства, наше сотрудничество с американскими компаниями стало интенсивным, как никогда ранее. И мы почти завершили работу над документом, то есть над стратегической хартией. Надеюсь, он будет готов, возможно, в следующем месяце».

Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран на мероприятии «Завтрак с руководством Азербайджана» в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе.

Президент Алиев, отметив, что в хартию включены дата-центры, искусственный интеллект, многие другие виды связности, энергетика, сказал: «С 8 августа мы отправили четыре делегации в Вашингтон и другие города. Все они вернулись с хорошими результатами. Поэтому мы считаем, что вступление в новый этап взаимоотношений с США в политической, экономической, энергетической и даже оборонной сферах создаст Азербайджану большие возможности для привлечения прямых инвестиций из США. И, надеюсь, наши европейские партнеры также не останутся в стороне».

Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
04:10 204
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
03:50 310
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
03:41 408
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
03:06 421
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
02:42 448
Израиль отправляет войска на Кипр
Израиль отправляет войска на Кипр
00:57 2162
Лига чемпионов: «Карабах» - 25-й, седьмая победа «Арсенала», поражения «МанСити» и «ПСЖ»
Лига чемпионов: «Карабах» - 25-й, седьмая победа «Арсенала», поражения «МанСити» и «ПСЖ»
02:08 999
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу
20 января 2026, 19:22
20 января 2026, 19:22 2938
И в Давосе слова стали оружием
И в Давосе слова стали оружием
20 января 2026, 18:17
20 января 2026, 18:17 3795
На пути к руинам, нестабильности и долгам
На пути к руинам, нестабильности и долгам неча на зеркало пенять...
00:24 1498
Спецпредставитель США жалуется Барзани: Мазлум Абди хочет втянуть Израиль
Спецпредставитель США жалуется Барзани: Мазлум Абди хочет втянуть Израиль
00:46 4564

