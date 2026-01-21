Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США

«После того, как президент США Дональд Трамп и я подписали исторический документ о создании стратегической рабочей группы по разработке Хартии стратегического партнерства, наше сотрудничество с американскими компаниями стало интенсивным, как никогда ранее. И мы почти завершили работу над документом, то есть над стратегической хартией. Надеюсь, он будет готов, возможно, в следующем месяце».

Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран на мероприятии «Завтрак с руководством Азербайджана» в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе.

Президент Алиев, отметив, что в хартию включены дата-центры, искусственный интеллект, многие другие виды связности, энергетика, сказал: «С 8 августа мы отправили четыре делегации в Вашингтон и другие города. Все они вернулись с хорошими результатами. Поэтому мы считаем, что вступление в новый этап взаимоотношений с США в политической, экономической, энергетической и даже оборонной сферах создаст Азербайджану большие возможности для привлечения прямых инвестиций из США. И, надеюсь, наши европейские партнеры также не останутся в стороне».