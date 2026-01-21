Ильхам Алиев о втором нефтяном буме

Отметив, что говорить об этом пока рано, глава государства подчеркнул: «У нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум в Азербайджане, если разведочные проекты, проводимые международными энергетическими компаниями, принесут хорошие результаты».

Азербайджан увеличивает добычу газа, сокращает добычу нефти, но есть планы по стабилизации добычи нефти, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран на мероприятии «Завтрак с руководством Азербайджана» в рамках ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе.

Президент Алиев выразил сожаление, что со стороны Европы нет существенных инвестиций ни в ископаемое топливо, ни в возобновляемые источники энергии. Отметив, что основными партнерами Азербайджана в области возобновляемой энергии являются компании из ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая, Великобритании и Азербайджана, глава государства заявил: «В сфере ископаемого топлива традиционно это были американские и британские компании. После слияния BP и Amoco это британские компании. У нас очень мало европейских компаний – одна из Франции и еще одна из другой европейской страны. Так что, честно говоря, мы не видим большого интереса со стороны европейских компаний к инвестициям».

Президент Азербайджана сообщил, что в 2025 году «мы экспортировали более 25 млрд кубометров природного газа. Почти до 13 млрд кубометров было экспортировано в Европу, и эта цифра будет расти».

Ильхам Алиев, указав, что сегодня большая часть энергетических проектов завершена, отметил: «Да, мы продолжаем, и, безусловно, сможем предложить международным рынкам еще больше. Но, конечно, приоритет отдается неэнергетическому сектору, ненефтегазовому сектору».

Президент Алиев, кроме того, сказал, что Азербайджан инвестирует «в возобновляемые источники энергии не потому, что нам нужна энергия, а потому что мы ответственные люди и хотим сделать хотя бы нашу страну и наш регион более пригодными для жизни»: «Мы можем не видеть загрязнение окружающей среды и выбросы углерода воочию, но, к сожалению, мы и наши дети все это чувствуем. Поэтому я считаю, что к странам, богатым ископаемым топливом, нужно относиться с должным уважением и признательностью, когда они инвестируют в возобновляемые источники энергии».