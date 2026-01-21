Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»

Азербайджан является единственным надежным, безопасным и дружественным пунктом назначения, обеспечивающим связь Европы с Центральной Азией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на мероприятии «Завтрак с руководством Азербайджана» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Президент Алиев отметил роль Азербайджана в проекте Европейского Союза «Глобальные ворота», который соединит Европу с Центральной Азией. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан уже значительно инвестировал в свою транспортную инфраструктуру: «Почти все готово. Но объемы грузоперевозок растут настолько быстро, что мы приняли решение увеличить пропускную способность нашего Торгового морского порта. Развитие транспортной взаимосвязанности, включая Маршрут Трампа для международного мира и процветания - TRIPP, который также вовлечет Армению в транспортную сеть более широкого региона Центральной Азии, будет способствовать делу мира: Армения перестанет быть «тупиком», начнет получать выгоду от тарифов и станет частью масштабного международного сотрудничества».