USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»

03:50 310

Азербайджан является единственным надежным, безопасным и дружественным пунктом назначения, обеспечивающим связь Европы с Центральной Азией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на мероприятии «Завтрак с руководством Азербайджана» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Президент Алиев отметил роль Азербайджана в проекте Европейского Союза «Глобальные ворота», который соединит Европу с Центральной Азией. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан уже значительно инвестировал в свою транспортную инфраструктуру: «Почти все готово. Но объемы грузоперевозок растут настолько быстро, что мы приняли решение увеличить пропускную способность нашего Торгового морского порта. Развитие транспортной взаимосвязанности, включая Маршрут Трампа для международного мира и процветания - TRIPP, который также вовлечет Армению в транспортную сеть более широкого региона Центральной Азии, будет способствовать делу мира: Армения перестанет быть «тупиком», начнет получать выгоду от тарифов и станет частью масштабного международного сотрудничества».

Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
04:10 206
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
03:50 311
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
03:41 409
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
03:06 423
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
02:42 448
Израиль отправляет войска на Кипр
Израиль отправляет войска на Кипр горячая тема
00:57 2163
Лига чемпионов: «Карабах» - 25-й, седьмая победа «Арсенала», поражения «МанСити» и «ПСЖ»
Лига чемпионов: «Карабах» - 25-й, седьмая победа «Арсенала», поражения «МанСити» и «ПСЖ»
02:08 1000
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика; все еще актуально
20 января 2026, 19:22 2938
И в Давосе слова стали оружием
И в Давосе слова стали оружием наш комментарий
20 января 2026, 18:17 3795
На пути к руинам, нестабильности и долгам
На пути к руинам, нестабильности и долгам неча на зеркало пенять...
00:24 1498
Спецпредставитель США жалуется Барзани: Мазлум Абди хочет втянуть Израиль
Спецпредставитель США жалуется Барзани: Мазлум Абди хочет втянуть Израиль обновлено 00:46
00:46 4566

ЭТО ВАЖНО

Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
04:10 206
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
03:50 311
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
03:41 409
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
03:06 423
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
02:42 448
Израиль отправляет войска на Кипр
Израиль отправляет войска на Кипр горячая тема
00:57 2163
Лига чемпионов: «Карабах» - 25-й, седьмая победа «Арсенала», поражения «МанСити» и «ПСЖ»
Лига чемпионов: «Карабах» - 25-й, седьмая победа «Арсенала», поражения «МанСити» и «ПСЖ»
02:08 1000
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика; все еще актуально
20 января 2026, 19:22 2938
И в Давосе слова стали оружием
И в Давосе слова стали оружием наш комментарий
20 января 2026, 18:17 3795
На пути к руинам, нестабильности и долгам
На пути к руинам, нестабильности и долгам неча на зеркало пенять...
00:24 1498
Спецпредставитель США жалуется Барзани: Мазлум Абди хочет втянуть Израиль
Спецпредставитель США жалуется Барзани: Мазлум Абди хочет втянуть Израиль обновлено 00:46
00:46 4566
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться