Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»

«Мы восстановили справедливость, международное право, наш суверенитет, территориальную целостность, а затем достигли мира. А потом мы остановились. А для лидера страны, которая страдала в течение тридцати лет, остановиться в нужный момент – это очень ответственное и очень важное решение». Так сказал президент Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему «Определение экономической идентичности Евразии» в Давосе.

По словам главы государства, «мы могли бы продолжать и дальше. Заявляю очень откровенно перед Вами и перед всей нашей аудиторией: это привело бы к бесконечной череде войн, к еще большим страданиям, еще большему числу жертв, и тогда война никогда бы не закончилась. Но кто-то должен был остановить это, и сделать это решили мы. Да, это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана закрыть эту главу и посмотреть на возможности для установления мира. И мы, как я уже сказал, - думаю, это была рекордная скорость после войны – смогли от серьезного военного столкновения в сентябре 2023 года дойти до августа 2025 года, когда премьер-министр Армении и я подписали совместную декларацию, а мирное соглашение было парафировано в присутствии президента Трампа. Президент Трамп подписал декларацию в качестве свидетеля, и, как я уже сказал, мы положили конец этой войне в офисе номер один в мире».

