Пожар на российском нефтезаводе

Оперативный штаб Краснодарского края РФ сообщил о возгорании на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в результате падения фрагментов беспилотника.
«Обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. В результате падения фрагментов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — говорится в сообщении штаба.
Также, по данным оперативных служб, два частных дома получили повреждения в результате падения фрагментов дрона в Приморско-Ахтарске, пострадавших нет.