USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Пожар на российском нефтезаводе

04:19 128

Оперативный штаб Краснодарского края РФ сообщил о возгорании на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в результате падения фрагментов беспилотника.

«Обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. В результате падения фрагментов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — говорится в сообщении штаба.

Также, по данным оперативных служб, два частных дома получили повреждения в результате падения фрагментов дрона в Приморско-Ахтарске, пострадавших нет.

Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
04:10 208
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
03:50 313
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
03:41 412
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
03:06 424
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
02:42 448
Израиль отправляет войска на Кипр
Израиль отправляет войска на Кипр горячая тема
00:57 2164
Лига чемпионов: «Карабах» - 25-й, седьмая победа «Арсенала», поражения «МанСити» и «ПСЖ»
Лига чемпионов: «Карабах» - 25-й, седьмая победа «Арсенала», поражения «МанСити» и «ПСЖ»
02:08 1000
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика; все еще актуально
20 января 2026, 19:22 2938
И в Давосе слова стали оружием
И в Давосе слова стали оружием наш комментарий
20 января 2026, 18:17 3795
На пути к руинам, нестабильности и долгам
На пути к руинам, нестабильности и долгам неча на зеркало пенять...
00:24 1498
Спецпредставитель США жалуется Барзани: Мазлум Абди хочет втянуть Израиль
Спецпредставитель США жалуется Барзани: Мазлум Абди хочет втянуть Израиль обновлено 00:46
00:46 4567

ЭТО ВАЖНО

Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
04:10 208
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
03:50 313
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
03:41 412
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
03:06 424
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
02:42 448
Израиль отправляет войска на Кипр
Израиль отправляет войска на Кипр горячая тема
00:57 2164
Лига чемпионов: «Карабах» - 25-й, седьмая победа «Арсенала», поражения «МанСити» и «ПСЖ»
Лига чемпионов: «Карабах» - 25-й, седьмая победа «Арсенала», поражения «МанСити» и «ПСЖ»
02:08 1000
Шампанское в обмен на Газу
Шампанское в обмен на Газу новая геополитика; все еще актуально
20 января 2026, 19:22 2938
И в Давосе слова стали оружием
И в Давосе слова стали оружием наш комментарий
20 января 2026, 18:17 3795
На пути к руинам, нестабильности и долгам
На пути к руинам, нестабильности и долгам неча на зеркало пенять...
00:24 1498
Спецпредставитель США жалуется Барзани: Мазлум Абди хочет втянуть Израиль
Спецпредставитель США жалуется Барзани: Мазлум Абди хочет втянуть Израиль обновлено 00:46
00:46 4567
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться