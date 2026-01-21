Борт Трампа развернули: «проблема с электроникой»

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, решение о возвращении было принято после обнаружения экипажем «незначительной проблемы с электроникой». Ожидается, что после возвращения Трамп сядет в другой самолет и полетит в Давос. Позже Reuters сообщил об успешном приземлении борта главы государства.

19 января в Давосе стартовала 56-я сессия ВЭФ, проходящего под девизом «Дух диалога». В мероприятии принимают участие более 60 лидеров стран и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 представителей бизнеса. Президент США должен выступить с речью сегодня. Перед вылетом Трамп заявил, что поездка в Давос будет интересной и он «понятия не имеет, что там произойдет». Американская делегация станет на форуме самой многочисленной — помимо президента, в нее войдут госсекретарь Марко Рубио, министры финансов и торговли, торговый представитель Джеймисон Грир, спецпосланник Стивен Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и члены конгресса.

Россия официально на форум не приглашена, однако спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Давос и на полях форума провел встречу со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.