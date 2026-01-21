USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Переселение в Ханкенди

09:09 1872

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в город Ханкенди возвращается первая группа бывших вынужденных переселенцев.

Семьи, возвращающиеся в Ханкенди, ранее временно проживали в различных регионах Азербайджана — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе возвращаются 36 семей – 162 человека.

Возвращающиеся жители поблагодарили президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу, выразили признательность азербайджанской армии, освободившей земли Азербайджана от оккупации.

Баку принял приглашение Трампа
Баку принял приглашение Трампа
09:44 3526
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47 1324
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01 1377
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
03:41 5967
На пути к руинам, нестабильности и долгам
На пути к руинам, нестабильности и долгам неча на зеркало пенять...; все еще актуально
00:24 3295
Трамп со второй попытки вылетел в Давос
Трамп со второй попытки вылетел в Давос обновлено 10:28
10:28 2789
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
02:02 4845
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
04:10 4847
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
03:50 3469
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
03:06 2380
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
02:42 2005

