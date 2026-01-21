Переселение в Ханкенди

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в город Ханкенди возвращается первая группа бывших вынужденных переселенцев.

Семьи, возвращающиеся в Ханкенди, ранее временно проживали в различных регионах Азербайджана — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе возвращаются 36 семей – 162 человека.

Возвращающиеся жители поблагодарили президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу, выразили признательность азербайджанской армии, освободившей земли Азербайджана от оккупации.