Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Еще одна железнодорожная катастрофа в Испании: есть жертвы

09:19

В результате схода с рельсов и крушения пригородного поезда недалеко от Барселоны погиб машинист, по меньшей мере 37 человек получили ранения, передает BBC.

По данным местных властей, во вторник вечером поезд компании Rodalies столкнулся с подпорной стеной, которая обрушилась на железнодорожные пути между Желидой и Сан-Садурни в Каталонии, примерно в 35 км к западу от Барселоны. Местная пожарная служба сообщила, что к месту происшествия были направлены 35 бригад, и один пассажир, заблокированный в поезде, был спасен. Позже пожарная служба уточнила, что внутри поезда никого не осталось, и спасательные бригады обследуют территорию в районе происшествия, чтобы исключить наличие других пострадавших.

Службы экстренной помощи сообщили, что часть людей была эвакуирована в расположенные неподалеку больницы Мойзес Броджи, Бельвитже и Вила-Франка. Из 37 пострадавших пять человек получили серьезные травмы, еще шесть находятся в менее тяжелом состоянии, а 26 — в состоянии «легкой тяжести», сообщили в службе скорой помощи. Крушение произошло на фоне сильных штормов, обрушившихся на северо-восток Испании.

Во вторник на пригородных железнодорожных путях к северо-востоку от Барселоны также сошел с рельсов еще один поезд. «В ось врезался камень, выброшенный штормом», — говорится в заявлении компании-оператора железнодорожной сети Adif. Поезд следовал между Бланесом и Масанет-Массанесом. О пострадавших не сообщается, движение поездов приостановлено. По данным испанской газеты El Pais, около 400 000 пассажиров, как ожидается, останутся без железнодорожного сообщения в среду утром.

Аварии в Каталонии произошли через два дня после столкновения двух скоростных поездов в Адамузе, Андалусия, — крупнейшей железнодорожной катастрофы в Испании за более чем десятилетие. По меньшей мере 42 человека погибли после того, как вагоны поезда, следовавшего из Малаги в Мадрид, сошли с рельсов, выехали на встречные пути и столкнулись со встречным скоростным поездом недалеко от города Кордова на юге Испании.

Баку принял приглашение Трампа
Баку принял приглашение Трампа
09:44
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
03:41
На пути к руинам, нестабильности и долгам
На пути к руинам, нестабильности и долгам неча на зеркало пенять...; все еще актуально
00:24
Трамп со второй попытки вылетел в Давос
Трамп со второй попытки вылетел в Давос обновлено 10:28
10:28
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
02:02
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
04:10
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
03:50
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
03:06
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
02:42

