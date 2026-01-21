Еще одна железнодорожная катастрофа в Испании: есть жертвы

По данным местных властей, во вторник вечером поезд компании Rodalies столкнулся с подпорной стеной, которая обрушилась на железнодорожные пути между Желидой и Сан-Садурни в Каталонии, примерно в 35 км к западу от Барселоны. Местная пожарная служба сообщила, что к месту происшествия были направлены 35 бригад, и один пассажир, заблокированный в поезде, был спасен. Позже пожарная служба уточнила, что внутри поезда никого не осталось, и спасательные бригады обследуют территорию в районе происшествия, чтобы исключить наличие других пострадавших.

В результате схода с рельсов и крушения пригородного поезда недалеко от Барселоны погиб машинист, по меньшей мере 37 человек получили ранения, передает BBC.

Службы экстренной помощи сообщили, что часть людей была эвакуирована в расположенные неподалеку больницы Мойзес Броджи, Бельвитже и Вила-Франка. Из 37 пострадавших пять человек получили серьезные травмы, еще шесть находятся в менее тяжелом состоянии, а 26 — в состоянии «легкой тяжести», сообщили в службе скорой помощи. Крушение произошло на фоне сильных штормов, обрушившихся на северо-восток Испании.

Во вторник на пригородных железнодорожных путях к северо-востоку от Барселоны также сошел с рельсов еще один поезд. «В ось врезался камень, выброшенный штормом», — говорится в заявлении компании-оператора железнодорожной сети Adif. Поезд следовал между Бланесом и Масанет-Массанесом. О пострадавших не сообщается, движение поездов приостановлено. По данным испанской газеты El Pais, около 400 000 пассажиров, как ожидается, останутся без железнодорожного сообщения в среду утром.

Аварии в Каталонии произошли через два дня после столкновения двух скоростных поездов в Адамузе, Андалусия, — крупнейшей железнодорожной катастрофы в Испании за более чем десятилетие. По меньшей мере 42 человека погибли после того, как вагоны поезда, следовавшего из Малаги в Мадрид, сошли с рельсов, выехали на встречные пути и столкнулись со встречным скоростным поездом недалеко от города Кордова на юге Испании.