Решение Пентагона по НАТО

09:26 1539

Соединенные Штаты планируют сократить свое участие в ряде консультативных групп НАТО. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников США.

Отмечается, что ожидаемые изменения затронут примерно 200 военнослужащих и уменьшат участие США в 30 Центрах передового опыта НАТО, которые занимаются подготовкой сил альянса по различным аспектам ведения войны, сообщили собеседники на условиях анонимности.

Вместо одномоментного выхода Пентагон намерен просто не заменять персонал после завершения их командировок. Таким образом, процесс может длиться годами, сообщили два американских чиновника. При этом участие США в работе центров не прекращается полностью. Сокращения коснутся, в частности, консультативных структур, занимающихся энергетической безопасностью альянса и морскими операциями, сообщили два европейских чиновника.

Также США уменьшат свое участие в официальных структурах НАТО, связанных со специальными операциями и разведкой, отметили источники, при этом один из них уточнил, что часть американских функций будет перераспределена внутри альянса, что ограничит масштаб последствий.

По словам двух американских чиновников, решение рассматривалось уже несколько месяцев и не связано с эскалацией угроз Трампа по поводу захвата Гренландии.

В заявлении представитель НАТО отметил, что «корректировка американского военного присутствия и кадровых решений не является чем-то необычным», и добавил, что альянс находится в «тесном контакте» с Вашингтоном по поводу общего размещения сил.

Баку принял приглашение Трампа
Баку принял приглашение Трампа
09:44 3532
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47 1325
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01 1377
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
03:41 5972
На пути к руинам, нестабильности и долгам
На пути к руинам, нестабильности и долгам неча на зеркало пенять...; все еще актуально
00:24 3296
Трамп со второй попытки вылетел в Давос
Трамп со второй попытки вылетел в Давос обновлено 10:28
10:28 2794
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
02:02 4847
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
04:10 4848
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
03:50 3471
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
03:06 2380
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
02:42 2005

