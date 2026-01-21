Решение Пентагона по НАТО

Отмечается, что ожидаемые изменения затронут примерно 200 военнослужащих и уменьшат участие США в 30 Центрах передового опыта НАТО, которые занимаются подготовкой сил альянса по различным аспектам ведения войны, сообщили собеседники на условиях анонимности.

Соединенные Штаты планируют сократить свое участие в ряде консультативных групп НАТО. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников США.

Вместо одномоментного выхода Пентагон намерен просто не заменять персонал после завершения их командировок. Таким образом, процесс может длиться годами, сообщили два американских чиновника. При этом участие США в работе центров не прекращается полностью. Сокращения коснутся, в частности, консультативных структур, занимающихся энергетической безопасностью альянса и морскими операциями, сообщили два европейских чиновника.

Также США уменьшат свое участие в официальных структурах НАТО, связанных со специальными операциями и разведкой, отметили источники, при этом один из них уточнил, что часть американских функций будет перераспределена внутри альянса, что ограничит масштаб последствий.

По словам двух американских чиновников, решение рассматривалось уже несколько месяцев и не связано с эскалацией угроз Трампа по поводу захвата Гренландии.

В заявлении представитель НАТО отметил, что «корректировка американского военного присутствия и кадровых решений не является чем-то необычным», и добавил, что альянс находится в «тесном контакте» с Вашингтоном по поводу общего размещения сил.