Баку принял приглашение Трампа

«Официальное письмо с подтверждением членства нашей страны в «Совете мира» будет направлено американской стороне, и в рамках предусмотренных процедур будут реализованы соответствующие шаги.

Азербайджан, как и всегда, готов вносить активный вклад в международное сотрудничество, а также в укрепление мира и стабильности», — говорится в сообщении.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о создании под своим руководством нового международного органа — «Совета мира». Сообщается, что для вступления в данную структуру было направлено официальное приглашение почти 60 странам. Среди них есть некоторые бывшие советские республики, включая Казахстан, Узбекистан и Беларусь. Лидеры этих стран приняли приглашение Трампа вступить в совет. Сегодня стало известно, что Трамп направил приглашение и премьер‑министру Армении Николу Пашиняну. По словам пресс‑секретаря Пашиняна, премьер‑министр Армении «с удовольствием принял» приглашение.

Трамп впервые выдвинул идею создания «Совета мира» в сентябре 2025 года в рамках соглашения о прекращении войны в Газе. По идее, «Совет мира» — это межправительственная организация под руководством Соединенных Штатов, номинальная цель которой — «способствовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта».

Согласно уставу совета, лидеры стран‑членов будут собираться один раз в год под руководством президента США. Председатель совета, то есть президент США, будет обладать исключительными полномочиями в его управлении, сможет накладывать вето на любое решение и определять, кто станет членом совета и кто будет исключен. Страны, желающие стать постоянными членами совета, должны заплатить 1 миллиард долларов. Администрация США обещает, что эти средства будут «до последнего цента направлены на восстановление Газы».

В ноябре прошлого года Совет Безопасности ООН принял подготовленный США проект резолюции, поддерживающий мирный план Трампа по Газе. В резолюции также предусматривается создание «Совета мира». В соответствии с резолюцией 2803 Совета Безопасности ООН, разработанной США и принятой в ноябре 2025 года, совет уполномочен оказывать поддержку управлению, реконструкции и экономическому восстановлению сектора Газа после войны.

Общее число стран, получивших приглашение вступить в «Совет мира», составляет около 60.