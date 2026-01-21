USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Баку принял приглашение Трампа

09:44 3534

Азербайджан принял приглашение президента США Дональда Трампа стать государством-учредителем «Совета мира», говорится в заявлении азербайджанского МИД.

«Официальное письмо с подтверждением членства нашей страны в «Совете мира» будет направлено американской стороне, и в рамках предусмотренных процедур будут реализованы соответствующие шаги.

Азербайджан, как и всегда, готов вносить активный вклад в международное сотрудничество, а также в укрепление мира и стабильности», — говорится в сообщении.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о создании под своим руководством нового международного органа — «Совета мира». Сообщается, что для вступления в данную структуру было направлено официальное приглашение почти 60 странам. Среди них есть некоторые бывшие советские республики, включая Казахстан, Узбекистан и Беларусь. Лидеры этих стран приняли приглашение Трампа вступить в совет. Сегодня стало известно, что Трамп направил приглашение и премьер‑министру Армении Николу Пашиняну. По словам пресс‑секретаря Пашиняна, премьер‑министр Армении «с удовольствием принял» приглашение.

Трамп впервые выдвинул идею создания «Совета мира» в сентябре 2025 года в рамках соглашения о прекращении войны в Газе. По идее, «Совет мира» — это межправительственная организация под руководством Соединенных Штатов, номинальная цель которой — «способствовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта».

Согласно уставу совета, лидеры стран‑членов будут собираться один раз в год под руководством президента США. Председатель совета, то есть президент США, будет обладать исключительными полномочиями в его управлении, сможет накладывать вето на любое решение и определять, кто станет членом совета и кто будет исключен. Страны, желающие стать постоянными членами совета, должны заплатить 1 миллиард долларов. Администрация США обещает, что эти средства будут «до последнего цента направлены на восстановление Газы».

В ноябре прошлого года Совет Безопасности ООН принял подготовленный США проект резолюции, поддерживающий мирный план Трампа по Газе. В резолюции также предусматривается создание «Совета мира». В соответствии с резолюцией 2803 Совета Безопасности ООН, разработанной США и принятой в ноябре 2025 года, совет уполномочен оказывать поддержку управлению, реконструкции и экономическому восстановлению сектора Газа после войны.

Общее число стран, получивших приглашение вступить в «Совет мира», составляет около 60.

Баку принял приглашение Трампа
Баку принял приглашение Трампа
09:44 3535
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47 1328
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01 1378
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
03:41 5973
На пути к руинам, нестабильности и долгам
На пути к руинам, нестабильности и долгам неча на зеркало пенять...; все еще актуально
00:24 3296
Трамп со второй попытки вылетел в Давос
Трамп со второй попытки вылетел в Давос обновлено 10:28
10:28 2795
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
02:02 4848
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
04:10 4849
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
03:50 3471
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
03:06 2380
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
02:42 2006

ЭТО ВАЖНО

Баку принял приглашение Трампа
Баку принял приглашение Трампа
09:44 3535
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47 1328
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01 1378
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
03:41 5973
На пути к руинам, нестабильности и долгам
На пути к руинам, нестабильности и долгам неча на зеркало пенять...; все еще актуально
00:24 3296
Трамп со второй попытки вылетел в Давос
Трамп со второй попытки вылетел в Давос обновлено 10:28
10:28 2795
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
02:02 4848
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
04:10 4849
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
03:50 3471
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
03:06 2380
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
02:42 2006
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться