Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Европейский союз продолжит инвестировать в американскую экономику, даже если он введет новые пошлины в рамках своего стремления установить контроль над Гренландией. Об этом пишет Bloomberg.

Ранее во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что угрозы Трампа являются «ошибкой» и нарушают торговое соглашение, достигнутое между США и ЕС в прошлом году. В Европе уже начали разрабатывать ответные меры, что может привести к эскалации взаимных шагов и поставить под угрозу достигнутые договоренности. Однако американский президент преуменьшил вероятность того, что ЕС действительно пойдет на такой шаг.

«Я сомневаюсь в этом, — заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме во вторник, отвечая на вопрос о том, могут ли пошлины, связанные с Гренландией, заставить ЕС отказаться от инвестиционных обязательств. - Им очень нужен этот договор с нами. Они действительно за него очень боролись. Так что я сомневаюсь, что они на это пойдут».

Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из восьми европейских стран с 1 февраля с последующим повышением до 25% в июне, если не будет достигнута договоренность о «покупке Гренландии» — полуавтономной территории Дании, союзника по НАТО и члена ЕС. На вопрос о том, насколько далеко он готов зайти ради получения контроля над островом, Трамп ответил: «Вы это узнаете».

Редкое появление президента в зале для брифингов Белого дома состоялось накануне его отъезда во вторник вечером в Давос (Швейцария) на Всемирный экономический форум, где ему предстоит встретиться с европейскими лидерами, возмущенными его намерением взять под контроль территорию союзника по НАТО — Дании.

Фон дер Ляйен напомнила, что США и ЕС заключили торговое соглашение в июле прошлого года, подчеркнув, что «в политике, как и в бизнесе, договор есть договор, а рукопожатие между друзьями должно что-то значить».

В последующем интервью NewsNation Трамп дал понять, что именно наличие этого соглашения, по его мнению, удержит Европу от реализации ответных мер, одновременно пренебрежительно отозвавшись о заявлениях европейских чиновников о возможном применении «торговой базуки». «Я не думаю, что они вообще понимают, что такое «базука». Все, что они сделают против нас, я просто отражу — и это отрикошетит обратно», — заявил он.

Президент также вновь выразил недовольство европейскими штрафами в отношении американских технологических компаний, включая Apple. Разногласия между США и Европой по поводу амбиций Трампа затмили ежегодную встречу мировой финансово-политической элиты и осложнили отношения Вашингтона с рядом ключевых союзников.

Трамп в целом выразил оптимизм, заявив, что в ходе «множества встреч по Гренландии», запланированных в Давосе, «все в итоге сложится довольно хорошо». Он также преуменьшил значение критики со стороны таких лидеров, как президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отметив, что при личных встречах отношение к нему обычно гораздо теплее.

В последние дни Трамп усилил давление, пригрозив ввести пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, если эти страны продолжат выступать против его планов. Интерес Трампа к Гренландии восходит еще к его первому президентскому сроку.

Эти угрозы уже раскачали рынки: после заявлений Трампа акции и доллар США снизились, а золото достигло исторического максимума. Он также допускал возможность применения военной силы для захвата острова — шаг, который, по словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, означал бы конец НАТО. Хотя такой сценарий считается маловероятным, премьер-министр Гренландии заявил во вторник, что власти острова должны начать подготовку, подчеркнув, что военный конфликт «нельзя полностью исключать».