Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения

10:47 1337

Белый дом опубликовал список 365 «побед» Дональда Трампа за 365 дней его правления.

В числе «побед» под номером 143 упоминается достижение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Под номером №149 упоминается «создание при поддержке США рамочной программы по прекращению войны между Украиной и Россией, устанавливающей обязательные к исполнению сроки прекращения огня и стимулы для восстановления».

В августе 2025 года на организованной президентом США Дональдом Трампом встрече в Вашингтоне Пашиняна и Алиева была принята декларация о парафировании соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

Баку принял приглашение Трампа
Баку принял приглашение Трампа
09:44 3548
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47 1338
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01 1385
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
03:41 5981
На пути к руинам, нестабильности и долгам
На пути к руинам, нестабильности и долгам неча на зеркало пенять...; все еще актуально
00:24 3298
Трамп со второй попытки вылетел в Давос
Трамп со второй попытки вылетел в Давос обновлено 10:28
10:28 2799
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
02:02 4850
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
04:10 4852
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
03:50 3473
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
03:06 2382
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
02:42 2009

