Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения

В числе «побед» под номером 143 упоминается достижение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Под номером №149 упоминается «создание при поддержке США рамочной программы по прекращению войны между Украиной и Россией, устанавливающей обязательные к исполнению сроки прекращения огня и стимулы для восстановления».

В августе 2025 года на организованной президентом США Дональдом Трампом встрече в Вашингтоне Пашиняна и Алиева была принята декларация о парафировании соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.