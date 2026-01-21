Гренландия против Украины: как спор США и ЕС сорвал план на $800 млрд

Спор между США и европейскими странами относительно контроля над Гренландией сорвал согласование плана по восстановлению Украины после окончания войны. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Объявление о «плане процветания» объемом $800 млрд планировалось на Всемирном экономическом форуме в Давосе, однако его презентация была перенесена из-за разногласий между США и Евросоюзом, в том числе по вопросу Гренландии и ряду других тем, сообщили шесть источников издания.

Как отметил один из чиновников, на данный момент «ничего не подписано». Другой собеседник указал, что европейские государства не могут игнорировать действия США вокруг Гренландии, одновременно выстраивая взаимодействие с администрацией президента Дональда Трампа по другим направлениям, включая украинское урегулирование и послевоенное восстановление.

Еще один источник подтвердил, что в нынешних условиях стороны не заинтересованы в публичной демонстрации прогресса по договоренностям с Трампом. По его словам, дискуссии вокруг Гренландии и «Совета мира» в Газе отодвинули украинскую тематику на второй план в повестке Давоса.

О намерении привлечь $800 млрд на восстановление страны президент Украины Владимир Зеленский сообщил в конце декабря. Он пояснил, что финансирование предполагается обеспечить за счет акционерного капитала, грантов, долговых инструментов и частных взносов. Кроме того, по словам Зеленского, мирный план предусматривает создание ряда специальных фондов для восстановления экономики, реконструкции поврежденной инфраструктуры и решения гуманитарных задач.

20 января Зеленский, объявляя об отмене своей поездки в Давос, уточнил, что «план процветания» и гарантии безопасности, которые предполагалось подписать на площадке ВЭФ, до сих пор не согласованы окончательно.