Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Гренландия против Украины: как спор США и ЕС сорвал план на $800 млрд

Спор между США и европейскими странами относительно контроля над Гренландией сорвал согласование плана по восстановлению Украины после окончания войны. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Объявление о «плане процветания» объемом $800 млрд планировалось на Всемирном экономическом форуме в Давосе, однако его презентация была перенесена из-за разногласий между США и Евросоюзом, в том числе по вопросу Гренландии и ряду других тем, сообщили шесть источников издания.

Как отметил один из чиновников, на данный момент «ничего не подписано». Другой собеседник указал, что европейские государства не могут игнорировать действия США вокруг Гренландии, одновременно выстраивая взаимодействие с администрацией президента Дональда Трампа по другим направлениям, включая украинское урегулирование и послевоенное восстановление.

Еще один источник подтвердил, что в нынешних условиях стороны не заинтересованы в публичной демонстрации прогресса по договоренностям с Трампом. По его словам, дискуссии вокруг Гренландии и «Совета мира» в Газе отодвинули украинскую тематику на второй план в повестке Давоса.

О намерении привлечь $800 млрд на восстановление страны президент Украины Владимир Зеленский сообщил в конце декабря. Он пояснил, что финансирование предполагается обеспечить за счет акционерного капитала, грантов, долговых инструментов и частных взносов. Кроме того, по словам Зеленского, мирный план предусматривает создание ряда специальных фондов для восстановления экономики, реконструкции поврежденной инфраструктуры и решения гуманитарных задач.

20 января Зеленский, объявляя об отмене своей поездки в Давос, уточнил, что «план процветания» и гарантии безопасности, которые предполагалось подписать на площадке ВЭФ, до сих пор не согласованы окончательно.

Баку принял приглашение Трампа
Баку принял приглашение Трампа
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
На пути к руинам, нестабильности и долгам
На пути к руинам, нестабильности и долгам неча на зеркало пенять...; все еще актуально
Трамп со второй попытки вылетел в Давос
Трамп со второй попытки вылетел в Давос обновлено 10:28
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
