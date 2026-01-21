USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

«Совет мира» Трампа терпит крах из-за включения Путина?

Большинство стран, которым президент США Дональд Трамп направил приглашение войти в «Совет мира» по Газе, отказались от участия. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным источников, решение Трампа пригласить в состав «Совета мира» президента России Владимира Путина усилило существующие опасения относительно инициативы американского лидера.

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался участвовать в новом совете, сославшись на сомнения в его компетентности, сообщает FT. Германия заявила, что присоединится к «Совету мира» лишь в случае, если его работа будет полностью соответствовать международно-правовым нормам.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ему «трудно представить», как Россия и Беларусь смогут работать в «Совете мира» вместе с Украиной. При этом он не ответил на вопрос о возможном вступлении украинской стороны в состав совета.

О создании «Совета мира» по Газе Трамп объявил 16 января. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что приглашение в организацию получила и Россия, подчеркнув, что Москва рассчитывает на контакты с Вашингтоном для уточнения всех деталей. По информации FT, приглашая Путина, Трамп преследовал цель сохранить диалог с российским лидером.

При этом Песков отметил, что у российской стороны по поводу совета остаются многочисленные вопросы, на которые Кремль рассчитывает получить ответы в ходе переговоров с США. Агентство Bloomberg сообщало, что администрация Трампа требует от стран, претендующих на постоянное место в «Совете мира», внести не менее $1 млрд.

