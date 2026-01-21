USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Пашинян нашел замену Симоняну

11:12 668

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен после июньских выборов видеть своего главного советника Лилит Макунц на посту спикера парламента. Об этом сообщает ереванская газета «Грапарак».

По информации издания, глава правительства планирует выстроить внутрипартийное голосование таким образом, чтобы бывший посол Армении в США получила наибольшее количество голосов при утверждении предвыборных списков.

Как отмечает газета, Пашиняну важно продемонстрировать формальную демократичность процесса, поэтому голосование предполагается провести в два этапа. На первом этапе делегаты выберут 50 кандидатов без распределения мест в списке. Конкретные позиции станут известны на втором этапе.

По данным «Грапарак», именно на втором этапе премьер-министр намерен обеспечить Лилит Макунц высокое место в предвыборном списке правящей партии.

Баку принял приглашение Трампа
Баку принял приглашение Трампа
09:44 3555
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47 1341
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01 1390
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
03:41 5983
На пути к руинам, нестабильности и долгам
На пути к руинам, нестабильности и долгам неча на зеркало пенять...; все еще актуально
00:24 3298
Трамп со второй попытки вылетел в Давос
Трамп со второй попытки вылетел в Давос обновлено 10:28
10:28 2802
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
02:02 4850
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
04:10 4854
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
03:50 3475
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
03:06 2384
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
02:42 2010

ЭТО ВАЖНО

Баку принял приглашение Трампа
Баку принял приглашение Трампа
09:44 3555
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47 1341
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01 1390
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
03:41 5983
На пути к руинам, нестабильности и долгам
На пути к руинам, нестабильности и долгам неча на зеркало пенять...; все еще актуально
00:24 3298
Трамп со второй попытки вылетел в Давос
Трамп со второй попытки вылетел в Давос обновлено 10:28
10:28 2802
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
02:02 4850
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
04:10 4854
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
03:50 3475
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
03:06 2384
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
02:42 2010
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться