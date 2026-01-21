Пашинян нашел замену Симоняну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен после июньских выборов видеть своего главного советника Лилит Макунц на посту спикера парламента. Об этом сообщает ереванская газета «Грапарак».

По информации издания, глава правительства планирует выстроить внутрипартийное голосование таким образом, чтобы бывший посол Армении в США получила наибольшее количество голосов при утверждении предвыборных списков.

Как отмечает газета, Пашиняну важно продемонстрировать формальную демократичность процесса, поэтому голосование предполагается провести в два этапа. На первом этапе делегаты выберут 50 кандидатов без распределения мест в списке. Конкретные позиции станут известны на втором этапе.

По данным «Грапарак», именно на втором этапе премьер-министр намерен обеспечить Лилит Макунц высокое место в предвыборном списке правящей партии.