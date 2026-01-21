Убийца бывшего премьера получил пожизненное

Прокуратура настаивала на пожизненном заключении для 45-летнего Ямагами, который признался в убийстве Абэ с использованием самодельного огнестрельного оружия. Нападение на экс-премьера было совершено в 2022 году во время его предвыборного выступления в городе Нара.

Японский суд вынес пожизненный приговор Тэцуе Ямагами, признанному виновным в убийстве бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ в 2022 году. Об этом сообщают агентство Kyodo и телеканал NHK.

В рамках рассмотрения дела суд провел 15 заседаний. Процесс стартовал в октябре 2025 года. Как сообщал телеканал NHK, на первом слушании подсудимый полностью признал вину, заявив: «Все это правда. Нет никаких сомнений, что я это сделал».

Ямагами в суде указал, что на совершение преступления его подтолкнули тяжелое материальное положение, самоубийство брата и неприязнь к религиозному культу. В ходе слушаний было установлено, что его мать, являвшаяся последовательницей Церкви Объединения, подорвала финансовое положение семьи, перечисляя организации крупные пожертвования.

По словам обвиняемого, после гибели брата, выступавшего против Церкви Объединения, он начал планировать акт возмездия. Ямагами считал Абэ фигурой, способствовавшей легитимации Церкви Объединения, и пришел к выводу, что убийство политика нанесет наибольший урон этой организации.

Требуя обвинительного приговора, прокуратура охарактеризовала дело Ямагами как «беспрецедентное в послевоенной истории», передавал NHK. Защита, в свою очередь, просила ограничиться сроком до 20 лет лишения свободы, указывая на то, что подсудимый стал «жертвой насилия».