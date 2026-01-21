Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Чехии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 января в Давосе встретился с премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем.
Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 января в Давосе встретился с премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем.
Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.