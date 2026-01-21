USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур

11:35 412

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на своих советников, требуя, по его словам, «решительных» вариантов действий против Ирана, несмотря на то что на прошлой неделе он отказался от нанесения ударов. На фоне этого Вашингтон перебрасывает дополнительные военные силы на Ближний Восток, сообщила газета The Wall Street Journal.

Согласно публикации, американские истребители уже прибыли в регион, а авианосная ударная группа направляется в Персидский залив. Эти шаги могут расширить военные возможности Трампа в случае, если он решит предпринять действия против Тегерана. Источники издания в США сообщили, что Трамп неоднократно использовал слово «решительный» во внутренних обсуждениях, что побудило Пентагон и Белый дом проработать целый спектр сценариев — от ограниченных ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции до более масштабных планов, направленных на ослабление или свержение исламской республики.

Дональд Трамп также предупредил, что Соединенные Штаты «сотрут Иран с лица земли», если Тегеран попытается реализовать угрозы покушения на него, заявив, что отдал «очень жесткие указания» о масштабном ответе. В интервью телеканалу News Nation Трамп сказал, что «вся страна будет взорвана», если Иран пойдет на такие шаги, и одновременно раскритиковал бывшего президента Джо Байдена за, по его словам, слабую реакцию на прежние угрозы со стороны Тегерана.

Вдовствующая шахиня Фарах Пехлеви осудила недавнее кровопролитие в Иране, назвав его «преступлением против человечества», и объявила 23 января Национальным днем траура по протестующим, погибшим, по ее словам, в ходе «массовой расправы».

«Вы, великий народ Ирана, с любовью называете меня «Матерью Ирана». Мать Ирана присоединяется ко всем матерям в Иране, которым во время этой безжалостной резни было отказано в праве оплакивать утрату своих самых дорогих детей», — заявила она в обращении, опубликованном в социальной сети X.

Баку принял приглашение Трампа
Баку принял приглашение Трампа
09:44 3564
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47 1342
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01 1392
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
03:41 5987
На пути к руинам, нестабильности и долгам
На пути к руинам, нестабильности и долгам неча на зеркало пенять...; все еще актуально
00:24 3298
Трамп со второй попытки вылетел в Давос
Трамп со второй попытки вылетел в Давос обновлено 10:28
10:28 2806
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
02:02 4852
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
04:10 4858
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
03:50 3476
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
03:06 2385
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
02:42 2010

ЭТО ВАЖНО

Баку принял приглашение Трампа
Баку принял приглашение Трампа
09:44 3564
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47 1342
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01 1392
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
03:41 5987
На пути к руинам, нестабильности и долгам
На пути к руинам, нестабильности и долгам неча на зеркало пенять...; все еще актуально
00:24 3298
Трамп со второй попытки вылетел в Давос
Трамп со второй попытки вылетел в Давос обновлено 10:28
10:28 2806
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
02:02 4852
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
04:10 4858
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
03:50 3476
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
03:06 2385
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
02:42 2010
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться