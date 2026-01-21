Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на своих советников, требуя, по его словам, «решительных» вариантов действий против Ирана, несмотря на то что на прошлой неделе он отказался от нанесения ударов. На фоне этого Вашингтон перебрасывает дополнительные военные силы на Ближний Восток, сообщила газета The Wall Street Journal.

Согласно публикации, американские истребители уже прибыли в регион, а авианосная ударная группа направляется в Персидский залив. Эти шаги могут расширить военные возможности Трампа в случае, если он решит предпринять действия против Тегерана. Источники издания в США сообщили, что Трамп неоднократно использовал слово «решительный» во внутренних обсуждениях, что побудило Пентагон и Белый дом проработать целый спектр сценариев — от ограниченных ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции до более масштабных планов, направленных на ослабление или свержение исламской республики.

Дональд Трамп также предупредил, что Соединенные Штаты «сотрут Иран с лица земли», если Тегеран попытается реализовать угрозы покушения на него, заявив, что отдал «очень жесткие указания» о масштабном ответе. В интервью телеканалу News Nation Трамп сказал, что «вся страна будет взорвана», если Иран пойдет на такие шаги, и одновременно раскритиковал бывшего президента Джо Байдена за, по его словам, слабую реакцию на прежние угрозы со стороны Тегерана.

Вдовствующая шахиня Фарах Пехлеви осудила недавнее кровопролитие в Иране, назвав его «преступлением против человечества», и объявила 23 января Национальным днем траура по протестующим, погибшим, по ее словам, в ходе «массовой расправы».

«Вы, великий народ Ирана, с любовью называете меня «Матерью Ирана». Мать Ирана присоединяется ко всем матерям в Иране, которым во время этой безжалостной резни было отказано в праве оплакивать утрату своих самых дорогих детей», — заявила она в обращении, опубликованном в социальной сети X.