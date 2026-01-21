Учения НАТО в Гренландии: Париж бросил вызов Трампу

Франция обратилась с запросом о проведении учений НАТО в Гренландии, и страна готов принять участие в маневрах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию президента Эммануэля Макрона.

«Франция обратилась с просьбой о проведении учений НАТО в Гренландии и готова внести в это свой вклад», – отмечает агентство.

С 15 по 17 января на острове уже прошли маневры под названием «Арктическая стойкость», организованные Данией. Учения проводились на фоне угроз президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию. В них приняли участие несколько европейских стран, включая Францию. В ответ Трамп объявил о введении десятипроцентных пошлин с 1 февраля против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании и Нидерландов.

Как сообщала The Financial Times, европейские дипломаты выразили сомнения, не стал ли ввод войск на остров чрезмерно провокационным шагом, способным быть неправильно истолкованным американским лидером. При этом начальник штаба датской армии Петер Бойсен подчеркнул, что страна усиливает военное присутствие на острове, а учения включают в том числе отработку «острых столкновений». Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал местных жителей быть готовыми к возможному военному конфликту.