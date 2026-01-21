USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Учения НАТО в Гренландии: Париж бросил вызов Трампу

11:37 158

Франция обратилась с запросом о проведении учений НАТО в Гренландии, и страна готов принять участие в маневрах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию президента Эммануэля Макрона.

«Франция обратилась с просьбой о проведении учений НАТО в Гренландии и готова внести в это свой вклад», – отмечает агентство.

С 15 по 17 января на острове уже прошли маневры под названием «Арктическая стойкость», организованные Данией. Учения проводились на фоне угроз президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию. В них приняли участие несколько европейских стран, включая Францию. В ответ Трамп объявил о введении десятипроцентных пошлин с 1 февраля против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании и Нидерландов.

Как сообщала The Financial Times, европейские дипломаты выразили сомнения, не стал ли ввод войск на остров чрезмерно провокационным шагом, способным быть неправильно истолкованным американским лидером. При этом начальник штаба датской армии Петер Бойсен подчеркнул, что страна усиливает военное присутствие на острове, а учения включают в том числе отработку «острых столкновений». Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал местных жителей быть готовыми к возможному военному конфликту.

Баку принял приглашение Трампа
Баку принял приглашение Трампа
09:44 3565
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47 1346
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01 1393
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
03:41 5987
На пути к руинам, нестабильности и долгам
На пути к руинам, нестабильности и долгам неча на зеркало пенять...; все еще актуально
00:24 3299
Трамп со второй попытки вылетел в Давос
Трамп со второй попытки вылетел в Давос обновлено 10:28
10:28 2808
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
02:02 4852
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
04:10 4859
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
03:50 3477
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
03:06 2385
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
02:42 2010

ЭТО ВАЖНО

Баку принял приглашение Трампа
Баку принял приглашение Трампа
09:44 3565
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47 1346
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01 1393
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
03:41 5987
На пути к руинам, нестабильности и долгам
На пути к руинам, нестабильности и долгам неча на зеркало пенять...; все еще актуально
00:24 3299
Трамп со второй попытки вылетел в Давос
Трамп со второй попытки вылетел в Давос обновлено 10:28
10:28 2808
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
02:02 4852
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
04:10 4859
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
03:50 3477
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
03:06 2385
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
02:42 2010
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться