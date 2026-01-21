USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Нетаньяху присоединится к Совету мира Трампа

11:40 83

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял приглашение президента США Дональда Трампа войти в Совет мира, работа которого будет направлена на урегулирование конфликта в секторе Газа и потенциально других мировых конфликтов, сообщает в среду газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера.

Совет мира - инициатива Трампа, направленная на решение конфликтов по всему миру, начиная с сектора Газа. Предполагается, что его пожизненно будет возглавлять сам Трамп.

Между тем, дипломаты европейских стран ранее выражали опасение, что Трамп пытается заменить ООН, создав альтернативную площадку для урегулирования глобальных конфликтов.

Баку принял приглашение Трампа
Баку принял приглашение Трампа
09:44 3568
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47 1347
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01 1393
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
Ильхам Алиев о втором нефтяном буме
03:41 5988
На пути к руинам, нестабильности и долгам
На пути к руинам, нестабильности и долгам неча на зеркало пенять...; все еще актуально
00:24 3299
Трамп со второй попытки вылетел в Давос
Трамп со второй попытки вылетел в Давос обновлено 10:28
10:28 2808
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
Трамп заявил, что курдам помогать больше не будут
02:02 4853
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
Алиев: «Это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана…»
04:10 4859
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
Ильхам Алиев: Армения перестанет быть «тупиком»
03:50 3478
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
Ильхам Алиев о новом этапе взаимоотношений с США
03:06 2385
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
Дружественная Трампу компания предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой
02:42 2010

