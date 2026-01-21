USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Курды заминировали склад: погибли сирийские военные

обновлено 17:02
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
17:02

Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов курдских боевиков из SDF неподалеку от контрольно-пропускного пункта (КПП) «Эль-Ярубия», расположенного на сирийско-иракской границе. Как сообщает телеканал As-Sumaria, в результате взрыва есть убитые и раненые в отрядах сирийской правительственной армии, которые именно в тот момент входили в указанный район.

По имеющимся данным, сторонники SDF заминировали свой арсенал до отхода из местности близ границы с Ираком и целенаправленно привели в действие взрывное устройство. Точное число жертв и пострадавших до сих пор не указывается, однако, по данным сирийских источников, ссылающихся на очевидцев инцидента, речь идет «о многочисленных погибших и раненых».

Во вторник отряды SDF эвакуировали свои позиции на пограничном переходе «Эль-Ярубия». Этот КПП, как указывал портал Baghdad Today, является важнейшим связующим звеном между иракской провинцией Найнава и сирийской Хасеке и напрямую влияет на вопросы безопасности Ирака. Отмечалось, что отход SDF из района «Эль-Ярубия» проводится «в деликатный момент на иракско-сирийской границе и открывает возможность для более широкой передислокации войск при возможном изменении диспозиции» в самое ближайшее время.

Как ранее сообщал телеканал Al Hadath, иракские силы, дислоцированные на границе с Сирией, приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с обстановкой, складывающейся в этом регионе. Иракская сторона крайне обеспокоена положением в тюрьмах, где содержатся сторонники и бывшие боевики террористической группировки «Исламское государство», расположенных вблизи границ с Ираком.

МВД Сирии объявило территорию специального лагеря Эль-Холь, где содержатся члены семей боевиков ИГИЛ, а также всех тюрем для членов ИГИЛ на северо-востоке страны закрытыми зонами безопасности.

«Территории спецлагеря Эль-Холь и тюрем, где недавно были размещены силы безопасности, теперь являются закрытыми зонами безопасности», - говорится в заявлении, которое приводит телеканал Al-Ikhbaria.

«В настоящее время эти территории находятся под охраной, ведется поиск сбежавших заключенных», - сообщило МВД, подчеркнув, что «приближение к этим местам строго запрещено и повлечет за собой юридическую ответственность».

Ранее источник в сирийских службах безопасности сообщил телеканалу Al Jazeera, что 11 женщин, имеющих иностранное гражданство, а также их дети были возвращены в Эль-Холь после побега.

20 января силы безопасности переходного правительства Сирии взяли под свой контроль специальный лагерь Эль-Холь и все тюрьмы для боевиков ИГИЛ на северо-востоке страны, безопасность которых ранее обеспечивала SDF. Курды со своей стороны сообщили, что вывели оттуда свои формирования. Накануне Минобороны обвинило SDF в преднамеренном освобождении заключенных в тюрьме «Эш-Шаддади», где содержатся тысячи сторонников ИГИЛ. По данным сил безопасности, курды допустили бегство около 120 террористов, 81 из них уже был повторно арестован.

*** 11:52 

Сирийские правительственные войска вечером, около 20:00, за несколько минут до вступления в силу режима прекращения огня установили контроль над селом Каракозак, где ранее находился мавзолей Сулеймана Шаха, — объект, имеющий особое значение для Турции.

До операции Турции «Шах Фырат» в 2015 году именно село Каракозак считалось местом расположения мавзолея Сулеймана Шаха. В связи с гражданской войной в Сирии и высокими рисками безопасности захоронение Сулеймана Шаха сначала было перенесено из исторической крепости Джабер в Каракозак, а затем в 2015 году — в село Эшме, расположенное недалеко от турецкой границы. В настоящее время мавзолей находится в Эшме и охраняется Вооруженными силами Турции. Ожидается, что в будущем мавзолей может быть вновь перенесен на территорию села Каракозак.

В мавзолее покоится Сулейман Шах — человек, которого считают дедом основателя Османской империи Османа Гази и который, согласно преданию, погиб, утонув в реке Евфрат. Помимо его захоронения, в мавзолее также находятся могилы двух телохранителей, сражавшихся вместе с ним.

