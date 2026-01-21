Ильхам Алиев встретился с руководством Dell Technologies

21 января президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом одной из ведущих мировых IT-компаний – Dell Technologies по Европе, Ближнему Востоку и Африке Адрианом Макдональдом.
В ходе беседы было подчеркнуто, что благоприятный инвестиционный климат в Азербайджане привлекателен и для иностранных инвесторов. Была отмечена деятельность Dell Technologies в Азербайджане и создание суперкомпьютерного центра с участием этой компании, а также состоялся обмен мнениями о применении ее ресурсов в области искусственного интеллекта и принятия решений.
На встрече также обсуждались проекты в области создания и модернизации IT-инфраструктуры, сетевого оборудования, центров обработки данных и проектов облачной инфраструктуры, в том числе вопросы сотрудничества в проектировании и внедрении современных дата-центров.
Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом компании Brookfield Asset Management Коннором Тески.
В ходе беседы с учетом глобальной инвестиционной деятельности Brookfield Asset Management, ориентированной на реальные активы, состоялся обмен мнениями по интересующим областям инвестиций в Азербайджане и возможным проектам в рамках сотрудничества с Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики (ГНФАР).
В рамках встречи был подписан протокол о намерениях по долгосрочному стратегическому сотрудничеству между ГНФАР и Brookfield Asset Management.
Документ предусматривает дальнейшее углубление на институциональном уровне существующих стратегических отношений, расширение доступа Фонда к авторитетным инвестиционным платформам в глобальном масштабе. Кроме того, планируется провести оценку возможностей инвестирования ГНФАР до 1,4 млрд долларов США в управляемые Brookfield фонды и совместные инвестиционные проекты в течение 3-4 лет.
В рамках сотрудничества предусмотрено изучение возможностей в ключевых сферах в Азербайджане, обладающих инвестиционным потенциалом, включая энергетический переход и хранение энергии, возобновляемую энергетику, цифровую инфраструктуру и другие области.