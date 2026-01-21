USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Ильхам Алиев встретился с руководством Dell Technologies

12:18 558

21 января президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом одной из ведущих мировых IT-компаний – Dell Technologies по Европе, Ближнему Востоку и Африке Адрианом Макдональдом.

В ходе беседы было подчеркнуто, что благоприятный инвестиционный климат в Азербайджане привлекателен и для иностранных инвесторов. Была отмечена деятельность Dell Technologies в Азербайджане и создание суперкомпьютерного центра с участием этой компании, а также состоялся обмен мнениями о применении ее ресурсов в области искусственного интеллекта и принятия решений.

На встрече также обсуждались проекты в области создания и модернизации IT-инфраструктуры, сетевого оборудования, центров обработки данных и проектов облачной инфраструктуры, в том числе вопросы сотрудничества в проектировании и внедрении современных дата-центров.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом компании Brookfield Asset Management Коннором Тески.

В ходе беседы с учетом глобальной инвестиционной деятельности Brookfield Asset Management, ориентированной на реальные активы, состоялся обмен мнениями по интересующим областям инвестиций в Азербайджане и возможным проектам в рамках сотрудничества с Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики (ГНФАР).

В рамках встречи был подписан протокол о намерениях по долгосрочному стратегическому сотрудничеству между ГНФАР и Brookfield Asset Management.

Документ предусматривает дальнейшее углубление на институциональном уровне существующих стратегических отношений, расширение доступа Фонда к авторитетным инвестиционным платформам в глобальном масштабе. Кроме того, планируется провести оценку возможностей инвестирования ГНФАР до 1,4 млрд долларов США в управляемые Brookfield фонды и совместные инвестиционные проекты в течение 3-4 лет.

В рамках сотрудничества предусмотрено изучение возможностей в ключевых сферах в Азербайджане, обладающих инвестиционным потенциалом, включая энергетический переход и хранение энергии, возобновляемую энергетику, цифровую инфраструктуру и другие области.

«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
13:55 61
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы?
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы? обновлено 13:03
13:03 6515
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
13:30 747
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
13:28 893
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля фото
13:15 794
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
11:52 2561
Пожар в Баку
Пожар в Баку фото; видео; обновлено 12:40
12:40 2183
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
11:35 3326
Израиль отправляет войска на Кипр
Израиль отправляет войска на Кипр горячая тема; все еще актуально
00:57 6398
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47 2792
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01 2030

