USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Банк Республика и Bank of China подписали соглашение о сотрудничестве

12:22 361

Китай стал ближе: клиенты Банка Республика смогут удобно осуществлять банковские операции с Китаем.

Банк Республика в рамках стратегии расширения международного сотрудничества продолжает укреплять связи с ведущими мировыми финансовыми институтами. Очередным важным шагом в этом направлении стало открытие корреспондентского счета в одном из крупнейших банков не только Китая, но и всего мира — Bank of China.

Данное сотрудничество стало важным этапом в развитии международной корреспондентской сети Банка Республика и способствует дальнейшему укреплению его позиций на международном финансовом рынке, более глубокой интеграции в глобальную банковскую систему, а также усилению деловой репутации Банка как надежного партнера для ведущих мировых финансовых институтов.

Открытие корреспондентского счета в Bank of China позволит клиентам Банка Республика получить новые возможности при осуществлении внешнеэкономических операций. В частности, клиенты смогут более оперативно, надежно и эффективно проводить валютные операции, в том числе по направлениям Китая.

Bank of China, основанный в 1912 году, является одним из старейших и крупнейших государственных банков Китая. Банк обладает разветвленной международной сетью, представлен более чем в 60 странах мира, располагает активами свыше 3 трлн долларов США и предоставляет широкий спектр финансовых услуг в области корпоративного и розничного банкинга, торгового финансирования, обслуживания финансовых институтов и операций на глобальных рынках.

Для получения дополнительной информации:

www.bankrespublika.az  

Центр поддержки клиентов: 144.

«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
13:55 62
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы?
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы? обновлено 13:03
13:03 6518
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
13:30 752
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
13:28 896
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля фото
13:15 796
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
11:52 2562
Пожар в Баку
Пожар в Баку фото; видео; обновлено 12:40
12:40 2184
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
11:35 3328
Израиль отправляет войска на Кипр
Израиль отправляет войска на Кипр горячая тема; все еще актуально
00:57 6399
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47 2793
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01 2031

ЭТО ВАЖНО

«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
13:55 62
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы?
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы? обновлено 13:03
13:03 6518
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
13:30 752
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
13:28 896
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля фото
13:15 796
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
11:52 2562
Пожар в Баку
Пожар в Баку фото; видео; обновлено 12:40
12:40 2184
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
11:35 3328
Израиль отправляет войска на Кипр
Израиль отправляет войска на Кипр горячая тема; все еще актуально
00:57 6399
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47 2793
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01 2031
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться