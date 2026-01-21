Пожар в Баку

Благодаря оперативным действиям сил Государственной службы пожарной безопасности Министерства чрезвычайных ситуаций предотвращено распространение пожара, возникшего на объекте, расположенном на проспекте Зии Буниятова.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

Кроме того, к месту пожара на объекте в Дярнягюле привлечены сотрудники полиции. Отмечается, что принимаются необходимые оперативные меры для обеспечения безопасной эвакуации граждан, контроля над территорией, а также беспрепятственной деятельности пожарных.

Согласно информации, распространенной Центром интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), из-за пожара образовался транспортный затор в направлении станций метро «20 Января» и «Кероглу».

В настоящее время сотрудниками полиции принимаются необходимые меры для устранения затора и регулирования движения.