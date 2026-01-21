USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Пожар в Баку

фото; видео; обновлено 12:40
12:40

Благодаря оперативным действиям сил Государственной службы пожарной безопасности Министерства чрезвычайных ситуаций предотвращено распространение пожара, возникшего на объекте, расположенном на проспекте Зии Буниятова.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

Кроме того, к месту пожара на объекте в Дярнягюле привлечены сотрудники полиции. Отмечается, что принимаются необходимые оперативные меры для обеспечения безопасной эвакуации граждан, контроля над территорией, а также беспрепятственной деятельности пожарных.

Согласно информации, распространенной Центром интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), из-за пожара образовался транспортный затор в направлении станций метро «20 Января» и «Кероглу».

В настоящее время сотрудниками полиции принимаются необходимые меры для устранения затора и регулирования движения.

12:22

В Наримановском районе Баку на проспекте Зии Буниятова (Дярнягюль) произошел пожар на одном из объектов. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что к месту происшествия оперативно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по локализации и тушению пожара.

«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
13:55
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы?
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы? обновлено 13:03
13:03
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
13:30
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
13:28
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля
13:15
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
11:52
Пожар в Баку
Пожар в Баку фото; видео; обновлено 12:40
12:40
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
11:35
Израиль отправляет войска на Кипр
Израиль отправляет войска на Кипр
00:57
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
10:01

