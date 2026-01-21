USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

В Минздраве встреча с делегацией международной фармкомпании

фото
12:27 447

В Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики 21 января состоялась встреча с региональной делегацией международной фармацевтической компании Pfizer по Кавказскому, Центрально-Азиатскому региону и Монголии.

Во встрече приняли участие министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев, а также специалисты соответствующих структурных подразделений Министерства здравоохранения.

В ходе встречи были обсуждены возможные направления сотрудничества в сфере здравоохранения, в том числе профилактика пневмококковой инфекции, расширение охвата пневмококковой вакцинацией приоритетных групп населения, текущие эпидемиологические показатели и бремя заболеваний, а также вопросы повышения качества лечения пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями.

Теймур Мусаев подчеркнул, что профилактика инфекционных заболеваний и эффективное лечение социально значимых заболеваний являются одними из приоритетных направлений для национальных систем здравоохранения. Было отмечено, что пневмококковая инфекция занимает важное место среди предотвратимых заболеваний у детей и пожилых групп населения, а онкологические заболевания по-прежнему остаются одной из основных причин смертности в регионе. В этом контексте стороны отметили, что расширение доступа пациентов к современным и инновационным методам лечения имеет важное значение для улучшения качества их жизни.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также обсуждены возможности оценки перспектив дальнейшего сотрудничества.

«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
13:55 65
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы?
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы? обновлено 13:03
13:03 6522
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
13:30 758
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
13:28 899
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля фото
13:15 799
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
11:52 2565
Пожар в Баку
Пожар в Баку фото; видео; обновлено 12:40
12:40 2188
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
11:35 3332
Израиль отправляет войска на Кипр
Израиль отправляет войска на Кипр горячая тема; все еще актуально
00:57 6400
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47 2794
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01 2031

ЭТО ВАЖНО

«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
13:55 65
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы?
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы? обновлено 13:03
13:03 6522
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
13:30 758
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
13:28 899
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля фото
13:15 799
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
11:52 2565
Пожар в Баку
Пожар в Баку фото; видео; обновлено 12:40
12:40 2188
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
11:35 3332
Израиль отправляет войска на Кипр
Израиль отправляет войска на Кипр горячая тема; все еще актуально
00:57 6400
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47 2794
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01 2031
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться