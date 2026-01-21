USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Бастуют машинисты

Это в Испании
12:30 706

Испанский профсоюз железнодорожных машинистов Semaf объявил о забастовке после двух недавних аварий, сообщается в пресс-релизе синдиката.

Semaf «собирается объявить всеобщую забастовку во всем секторе», чтобы потребовать «гарантий безопасности и надежности сети» после недавних происшествий, в результате которых погибли среди прочего трое машинистов.

«Мы будем требовать привлечения к уголовной ответственности лиц, ответственных за обеспечение безопасности на железнодорожной инфраструктуре», – отмечается в заявлении.

18 января в районе населенного пункта Адамус (автономное сообщество Андалусия) поезд компании Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид и перевозивший около 300 человек, сошел с рельсов и выехал на соседние пути, по которым шел состав оператора Renfe, направлявшийся из Мадрида в Уэльву. Второй поезд также сошел с рельсов. В результате аварии погибли не менее 42 человек. Причины происшествия выясняются.

20 января пригородный поезд сошел с рельсов в автономном сообществе Каталония после обрушения подпорной стены. В аварии погиб машинист, пострадали 37 человек.

«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
13:55 66
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы?
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы? обновлено 13:03
13:03 6524
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
13:30 759
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
13:28 899
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля фото
13:15 800
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
11:52 2567
Пожар в Баку
Пожар в Баку фото; видео; обновлено 12:40
12:40 2189
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
11:35 3334
Израиль отправляет войска на Кипр
Израиль отправляет войска на Кипр горячая тема; все еще актуально
00:57 6402
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47 2795
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01 2031

ЭТО ВАЖНО

«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
13:55 66
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы?
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы? обновлено 13:03
13:03 6524
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
13:30 759
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
13:28 899
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля фото
13:15 800
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
11:52 2567
Пожар в Баку
Пожар в Баку фото; видео; обновлено 12:40
12:40 2189
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
11:35 3334
Израиль отправляет войска на Кипр
Израиль отправляет войска на Кипр горячая тема; все еще актуально
00:57 6402
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47 2795
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01 2031
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться