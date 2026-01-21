Бастуют машинисты

Semaf «собирается объявить всеобщую забастовку во всем секторе», чтобы потребовать «гарантий безопасности и надежности сети» после недавних происшествий, в результате которых погибли среди прочего трое машинистов.

Испанский профсоюз железнодорожных машинистов Semaf объявил о забастовке после двух недавних аварий, сообщается в пресс-релизе синдиката.

«Мы будем требовать привлечения к уголовной ответственности лиц, ответственных за обеспечение безопасности на железнодорожной инфраструктуре», – отмечается в заявлении.

18 января в районе населенного пункта Адамус (автономное сообщество Андалусия) поезд компании Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид и перевозивший около 300 человек, сошел с рельсов и выехал на соседние пути, по которым шел состав оператора Renfe, направлявшийся из Мадрида в Уэльву. Второй поезд также сошел с рельсов. В результате аварии погибли не менее 42 человек. Причины происшествия выясняются.

20 января пригородный поезд сошел с рельсов в автономном сообществе Каталония после обрушения подпорной стены. В аварии погиб машинист, пострадали 37 человек.