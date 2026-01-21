Северные страны готовятся к масштабным арктическим учениям

В северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции состоятся масштабные учения Cold Response, посвященные реагированию на внешние угрозы в арктических условиях, сообщает финский телерадиовещатель Yle.

«Для Финляндии крайне важно, чтобы совместные учения в соответствии с планами НАТО распространялись непосредственно на финскую территорию. Это усиливает сдерживание и оборонительные возможности», – сказал Yle бригадный генерал Ману Туоминен.

По его словам, учения должны способствовать развитию многонационального сотрудничества и готовности быстро реагировать на изменения в сфере безопасности. «Цель – проверить функциональность логистики, переброски и концентрации войск», – добавил Туоминен.

Cold Response станут главными военными учениями 2026 года, направленными на обучение стран НАТО действиям в сложных арктических условиях.

Учения пройдут под руководством Норвегии с 9 по 20 марта и соберут около 25 тыс. солдат из 14 стран. В Финляндии примут участие 7,5 тыс. военнослужащих, более половины из которых – 4 тыс. – прибудут по суше и воздуху из других стран НАТО, включая США, Великобританию, Францию и Италию.

«Реальные тренировочные бои в основном будут проходить на полигоне Роваярви и вокруг Соданкюля, где будет использоваться арктический опыт бригады егерей», – отметил Туоминен.