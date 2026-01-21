USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Эстония купит системы ПВО на миллиард

Министерство обороны Эстонии планирует совместно с командующим Силами обороны весной принять решение о том, в каком объеме закупать баллистическую систему противовоздушной обороны. Об этом сообщает ERR.

Согласно предварительным планам, по минимальному сценарию Эстония могла бы приобрести систему ПВО на сумму в сотни миллионов евро, тогда как по максимальному варианту общие расходы на системы противовоздушной обороны превысят один миллиард евро.

Ожидается, что сами пусковые установки поступят в Эстонию в начале следующего десятилетия. При выборе системы будет учитываться не только стоимость ее закупки, но и полный жизненный цикл, включая расходы на персонал, обучение, эксплуатацию и долгосрочное техническое обслуживание.

В качестве возможных производителей по-прежнему рассматриваются американская система Patriot, израильская David's Sling («Праща Давида»), а также франко-итальянская система SAMP/T.

Окончательное решение должно определить как масштаб закупки, так и дальнейшие шаги по укреплению противовоздушной обороны страны.

