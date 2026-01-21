USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Трамп – Алиеву: «Настало время воплотить замыслы в реальность»

12:47 1816

Президент США Дональд Трамп обменялся письмами с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, тексты публикует официальный сайт президента Азербайджана.

В своем письме Трамп выражает надежду на сотрудничество с азербайджанским лидером «во имя установления устойчивого мира, процветания и силы для всех в ближайшие годы».

«Для меня большая честь пригласить вас — президента Азербайджанской Республики — присоединиться к нашей исторической и поистине грандиозной инициативе, имеющей исключительно важное значение для укрепления мира на Ближнем Востоке, а также для внедрения нового подхода к урегулированию глобальных конфликтов.

29 сентября 2025 года я объявил всеобъемлющий план по прекращению конфликта в Газе. Это чрезвычайная 20-пунктная дорожная карта, которая была оперативно поддержана лидерами и главами ключевых государств всего мира, включая страны арабского мира, Израиль и Европу. В продолжение этого плана 17 ноября Совет Безопасности ООН подавляющим большинством голосов принял резолюцию №2803, приветствовав и поддержав данное видение.

Теперь настало время воплотить эти замыслы в реальность. В центре плана находится самый действенный и результативный из когда-либо созданных механизмов — «Совет мира». Этот совет будет учрежден как новая международная организация и Переходная администрация управления.

Наши усилия объединят избранную группу государств, готовых взять на себя благородную ответственность по созданию прочного и устойчивого мира — чести, которой удостаиваются лишь те, кто готов служить примером и инвестировать в безопасное и процветающее будущее для новых поколений. В ближайшее время мы соберем выдающихся и надежных партнеров, большинство из которых — всемирно уважаемые лидеры.

В качестве председателя совета я официально приглашаю Азербайджанскую Республику присоединиться к нему в статусе государства-учредителя и стать стороной Устава «Совета мира» под Вашим представительством. Этот совет станет уникальной структурой — ничего подобного ранее не существовало. Каждое государство-член сможет назначить уполномоченного представителя для участия и представительства на заседаниях от своего имени. В приложении представлены всеобъемлющий план и Устав совета, открытый для подписания и ратификации. С нетерпением ожидаю сотрудничества с Вами во имя установления устойчивого мира, процветания и силы для всех в ближайшие годы», - сказано в сообщении.

В ответном письме Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за приглашение: «Благодарю Вас за письмо с приглашением Азербайджанской Республики присоединиться к «Совету мира» в качестве государства-учредителя.

Я воспринимаю это приглашение как символ признания взаимовыгодного партнерства между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки, основанного на взаимном уважении, а также роли Азербайджана в продвижении мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях. Присоединившись к «Совету мира», Азербайджанская Республика разделит его благородную миссию по прекращению конфликта в Газе и созданию более безопасного и благополучного будущего для всех сторон, на протяжении долгого времени страдающих от конфликта.

Убежден, что «Совет мира» станет эффективной международной организацией и успешно выполнит возложенную на него миссию.

Примите мою искреннюю признательность за Ваше мудрое лидерство и усилия по установлению мира. Желаю Вам успехов в Вашей деятельности на посту председателя «Совета мира».

«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
13:55 73
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы?
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы? обновлено 13:03
13:03 6529
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
13:30 765
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
13:28 903
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля фото
13:15 802
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
11:52 2571
Пожар в Баку
Пожар в Баку фото; видео; обновлено 12:40
12:40 2194
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
11:35 3340
Израиль отправляет войска на Кипр
Израиль отправляет войска на Кипр горячая тема; все еще актуально
00:57 6403
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47 2797
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01 2031

ЭТО ВАЖНО

«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
13:55 73
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы?
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы? обновлено 13:03
13:03 6529
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
13:30 765
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
13:28 903
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля фото
13:15 802
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
11:52 2571
Пожар в Баку
Пожар в Баку фото; видео; обновлено 12:40
12:40 2194
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
11:35 3340
Израиль отправляет войска на Кипр
Израиль отправляет войска на Кипр горячая тема; все еще актуально
00:57 6403
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47 2797
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01 2031
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться