Трамп – Алиеву: «Настало время воплотить замыслы в реальность»

В своем письме Трамп выражает надежду на сотрудничество с азербайджанским лидером «во имя установления устойчивого мира, процветания и силы для всех в ближайшие годы».

«Для меня большая честь пригласить вас — президента Азербайджанской Республики — присоединиться к нашей исторической и поистине грандиозной инициативе, имеющей исключительно важное значение для укрепления мира на Ближнем Востоке, а также для внедрения нового подхода к урегулированию глобальных конфликтов.

29 сентября 2025 года я объявил всеобъемлющий план по прекращению конфликта в Газе. Это чрезвычайная 20-пунктная дорожная карта, которая была оперативно поддержана лидерами и главами ключевых государств всего мира, включая страны арабского мира, Израиль и Европу. В продолжение этого плана 17 ноября Совет Безопасности ООН подавляющим большинством голосов принял резолюцию №2803, приветствовав и поддержав данное видение.

Теперь настало время воплотить эти замыслы в реальность. В центре плана находится самый действенный и результативный из когда-либо созданных механизмов — «Совет мира». Этот совет будет учрежден как новая международная организация и Переходная администрация управления.

Наши усилия объединят избранную группу государств, готовых взять на себя благородную ответственность по созданию прочного и устойчивого мира — чести, которой удостаиваются лишь те, кто готов служить примером и инвестировать в безопасное и процветающее будущее для новых поколений. В ближайшее время мы соберем выдающихся и надежных партнеров, большинство из которых — всемирно уважаемые лидеры.

В качестве председателя совета я официально приглашаю Азербайджанскую Республику присоединиться к нему в статусе государства-учредителя и стать стороной Устава «Совета мира» под Вашим представительством. Этот совет станет уникальной структурой — ничего подобного ранее не существовало. Каждое государство-член сможет назначить уполномоченного представителя для участия и представительства на заседаниях от своего имени. В приложении представлены всеобъемлющий план и Устав совета, открытый для подписания и ратификации. С нетерпением ожидаю сотрудничества с Вами во имя установления устойчивого мира, процветания и силы для всех в ближайшие годы», - сказано в сообщении.

В ответном письме Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за приглашение: «Благодарю Вас за письмо с приглашением Азербайджанской Республики присоединиться к «Совету мира» в качестве государства-учредителя.

Я воспринимаю это приглашение как символ признания взаимовыгодного партнерства между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки, основанного на взаимном уважении, а также роли Азербайджана в продвижении мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях. Присоединившись к «Совету мира», Азербайджанская Республика разделит его благородную миссию по прекращению конфликта в Газе и созданию более безопасного и благополучного будущего для всех сторон, на протяжении долгого времени страдающих от конфликта.

Убежден, что «Совет мира» станет эффективной международной организацией и успешно выполнит возложенную на него миссию.

Примите мою искреннюю признательность за Ваше мудрое лидерство и усилия по установлению мира. Желаю Вам успехов в Вашей деятельности на посту председателя «Совета мира».