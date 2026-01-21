Атаки на три области Украины: есть погибший и раненые

После российских ударов по Донецкой, Сумской и Харьковской областям Украины 20 января погиб один человек, еще 15 – пострадали, пишут украинские СМИ.

В Донецкой области погиб житель села Осыково. Еще семь человек в области получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он уточнил, что общее количество жертв в регионе приводят без Мариуполя и Волновахи.

В Сумской области армия РФ нанесла почти 80 ударов по 31 населенному пункту в 16 общинах, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров. Ранения получили три человека: в Белопольской общине - 42-летняя женщина и 21-летний мужчина, в Глуховской - 63-летний мужчина. Также за медицинской помощью обратилась 32-летняя женщина, пострадавшая при ударе по Сумской общине 17 января. По данным Григорова, все лечатся амбулаторно.

В Харьковской области под ударами находились восемь населенных пунктов, пострадали пять человек.

В селе Гусинка ранения получил 41-летний мужчина. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, также есть повреждения жилья и гражданской инфраструктуры в нескольких районах области.

С вечера 20 января российские войска атаковали Украину одной баллистической ракетой «Искандер-М» и 97 беспилотниками разных типов; 84 дрона удалось обезвредить, но есть и попадания, ранее сообщали украинские СМИ.