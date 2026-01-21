Renault строит дальнобойные беспилотники для Украины

Renault будет сотрудничать с Turgis Gaillard над производством дронов на двух своих объектах, однако компания отказалась комментировать стоимость контракта и количество планируемых беспилотников.

Компания Renault совместно с французской оборонной фирмой Turgis Gaillard приступила к производству дальнобойных беспилотников для Украины, сообщает Financial Times (FT).

По данным FT, контракт заключен после июньского запроса французского правительства к автомобильным и оборонным компаниям о совместной работе над производственными линиями дронов. Ранее Renault уже производила оборонную технику, включая танки и бронеавтомобили, применявшиеся в Первой и Второй мировых войнах.

В компании отказались уточнить, будут ли дроны наступательными, оборонительными или предназначены для разведки.