Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Renault строит дальнобойные беспилотники для Украины

13:14 443

Компания Renault совместно с французской оборонной фирмой Turgis Gaillard приступила к производству дальнобойных беспилотников для Украины, сообщает Financial Times (FT).

Renault будет сотрудничать с Turgis Gaillard над производством дронов на двух своих объектах, однако компания отказалась комментировать стоимость контракта и количество планируемых беспилотников.

По данным FT, контракт заключен после июньского запроса французского правительства к автомобильным и оборонным компаниям о совместной работе над производственными линиями дронов. Ранее Renault уже производила оборонную технику, включая танки и бронеавтомобили, применявшиеся в Первой и Второй мировых войнах.

В компании отказались уточнить, будут ли дроны наступательными, оборонительными или предназначены для разведки.

«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
13:55 76
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы?
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы? обновлено 13:03
13:03 6533
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
13:30 766
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
13:28 908
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля фото
13:15 806
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
11:52 2576
Пожар в Баку
Пожар в Баку фото; видео; обновлено 12:40
12:40 2196
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
11:35 3341
Израиль отправляет войска на Кипр
Израиль отправляет войска на Кипр горячая тема; все еще актуально
00:57 6403
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47 2799
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01 2031

