USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля

фото
13:15 809

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом.

Согласно сообщению официального сайта главы государства, в ходе беседы с удовлетворением были отмечены визиты Ицхака Герцога в Азербайджан, его встречи с президентом Ильхамом Алиевым.

Было подчеркнуто успешное развитие азербайджано-израильских отношений в различных сферах. Отмечено наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества в экономической, торговой, энергетической и других сферах.

Президенты Азербайджана и Израиля обсудили вопросы, связанные с перспективами двустороннего сотрудничества.

«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
13:55 80
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы?
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы? обновлено 13:03
13:03 6535
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
13:30 768
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
13:28 910
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля фото
13:15 810
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
11:52 2577
Пожар в Баку
Пожар в Баку фото; видео; обновлено 12:40
12:40 2198
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
11:35 3344
Израиль отправляет войска на Кипр
Израиль отправляет войска на Кипр горячая тема; все еще актуально
00:57 6403
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47 2799
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01 2031

ЭТО ВАЖНО

«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
13:55 80
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы?
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы? обновлено 13:03
13:03 6535
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
13:30 768
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
13:28 910
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля фото
13:15 810
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
11:52 2577
Пожар в Баку
Пожар в Баку фото; видео; обновлено 12:40
12:40 2198
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
11:35 3344
Израиль отправляет войска на Кипр
Израиль отправляет войска на Кипр горячая тема; все еще актуально
00:57 6403
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47 2799
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает Bloomberg
10:01 2031
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться