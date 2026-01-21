Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет действовать в координации с Соединенными Штатами по вопросу Газы. Об этом сообщило Управление коммуникаций администрации президента после телефонного разговора Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 21 января.

Телефонный разговор состоялся после личной встречи посла США в Анкаре и специального посланника Трампа по Сирии Тома Баррака с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Анкаре 20 января. Баррак заявил после встречи, что сотрудничество с Сирийскими демократическими силами (СДС) в борьбе против ИГИЛ («Исламское государство») в Сирии прекратилось.

После заявлений Баррака, значительно смягчивших напряженность в турецко-американских отношениях, Фидан обсудил ситуацию в Сирии и Газе с госсекретарем США. Параллельно министр обороны Турции Яшар Гюлер провел телефонный разговор с министром обороны США Питом Хегсетом.

Вечером, после дипломатических переговоров между Анкарой и Вашингтоном, президент Трамп заявил, что следит за развитием событий в Сирии и анонсировал важный телефонный разговор с Эрдоганом, который ему «очень нравится».

В заявлении Управления коммуникаций администрации президента особо подчеркивалось, что Трамп и Эрдоган также обсудили борьбу с ИГИЛ и положение членов ИГИЛ в сирийских тюрьмах. Ранее Турция заявляла, что может взять под контроль лагеря для заключенных, сформированные из членов ИГИЛ. В заявлении также говорилось, что Эрдоган поблагодарил Трампа за приглашение в «Совет мира» по Газе.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялись позитивные телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Это был очень хороший телефонный разговор», - сказал он, комментируя разговор с Эрдоганом, во вторник вечером во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Давос.

Других подробностей о беседе с президентом Турции американский лидер не привел.