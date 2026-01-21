МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть

В декабре организация прогнозировала, что в 2026 году рост мирового спроса на нефть составит 863 тыс. б/с, что на 93 тыс. б/с выше ноябрьского прогноза в 770 тыс. б/с.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 69 тыс. баррелей в сутки, достигнув 932 тыс. б/с. Об этом говорится в отчете МЭА.

По данным агентства, в 2025 году мировой спрос на нефть достиг 104,048 млн б/с, тогда как в декабрьском прогнозе ожидался показатель в 103,923 млн б/с. В 2026 году МЭА прогнозирует спрос на уровне 104,981 млн б/с.

Международное энергетическое агентство также повысило прогноз по росту мирового предложения нефти в 2026 году на 100 тыс. б/с. В результате общий объем добычи в следующем году вырастет на 2,5 млн б/с – до 108,7 млн б/с.

В МЭА отметили, что в декабре общее предложение нефти на рынке сократилось на 350 тыс. б/с по сравнению с предыдущим месяцем – до 107,4 млн б/с – из-за снижения добычи в Казахстане и ряде ближневосточных стран ОПЕК. При этом частично это снижение компенсировалось резким ростом добычи в России.