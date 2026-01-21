Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает

США обладают оружием, о котором другие не осведомлены, ответил американский президент на вопрос о применении гиперзвукового оружия при похищении венесуэльского президента Николаса Мадуро .

«У нас есть оружие, о котором никто не знает. Наверное, лучше об этом не говорить, но у нас есть потрясающее оружие», — сказал он (цитата по Daily Beast).

10 января пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт в соцсети X сделала репост интервью с человеком, представившемся охранником Мадуро и ставшим свидетелем его похищения. Он рассказал, что спустившиеся американские солдаты использовали необычное оружие, выстрелы которого были похожи на «сильную звуковую волну».

В ходе операции по захвату Мадуро американцы использовали неизвестное оружие, с которым местные военные до сих пор не сталкивались, писала и New York Post со ссылкой на неназванного венесуэльского военного. По его словам, он находился на дежурстве, когда внезапно отказали все радары системы ПВО, а в небе оказалось множество беспилотников, а затем и вертолеты.

«Происходившее затем не было сражением, это была бойня. Это было похоже на очень мощную звуковую волну, от которой, как кажется, голова раскалывалась изнутри. У всех пошла носом кровь, некоторые стали рвать кровью… Мы упали на землю не в силах двигаться», — указывал он.