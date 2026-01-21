USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает

13:30

США обладают оружием, о котором другие не осведомлены, ответил американский президент на вопрос о применении гиперзвукового оружия при похищении венесуэльского президента Николаса Мадуро.

«У нас есть оружие, о котором никто не знает. Наверное, лучше об этом не говорить, но у нас есть потрясающее оружие», — сказал он (цитата по Daily Beast).

10 января пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт в соцсети X сделала репост интервью с человеком, представившемся охранником Мадуро и ставшим свидетелем его похищения. Он рассказал, что спустившиеся американские солдаты использовали необычное оружие, выстрелы которого были похожи на «сильную звуковую волну».

В ходе операции по захвату Мадуро американцы использовали неизвестное оружие, с которым местные военные до сих пор не сталкивались, писала и New York Post со ссылкой на неназванного венесуэльского военного. По его словам, он находился на дежурстве, когда внезапно отказали все радары системы ПВО, а в небе оказалось множество беспилотников, а затем и вертолеты.

«Происходившее затем не было сражением, это была бойня. Это было похоже на очень мощную звуковую волну, от которой, как кажется, голова раскалывалась изнутри. У всех пошла носом кровь, некоторые стали рвать кровью… Мы упали на землю не в силах двигаться», — указывал он.

«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
13:55
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы?
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы?
13:03
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
13:30
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
13:28
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля
13:15
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
11:52
Пожар в Баку
Пожар в Баку
12:40
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
11:35
Израиль отправляет войска на Кипр
Израиль отправляет войска на Кипр
00:57
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
10:47
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
10:01

