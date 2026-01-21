Алиев о проведении COP29: Я много раз сожалел, что мы в это ввязались...

Отметив, что необоснованной критики было особенно много в связи с COP29, глава государства сказал: «Особенно в отношении COP нас обвиняли в том, что мы являемся нефтедобывающей страной и как нефтедобывающая страна не имеем права принимать у себя такую конференцию. Хотя и до и после Азербайджана ее принимали страны, которые добывают гораздо больше нефти, чем Азербайджан. Но вопрос касался конкретно нас, и я сказал, что это не наша вина, что у нас есть нефть. Не надо нас за это винить. Нас следует оценивать по тому, как мы управляем нефтяными месторождениями и насколько справедливо распределяем доходы от нефти в обществе».

Ильхам Алиев отметил, что это был один из уроков. Потому что, честно говоря, за год подготовки к COP я много раз сожалел, что мы ввязались в это предприятие. Критика и уровень агрессии в некоторых СМИ были настолько высоки, что это могло деморализовать нас: «Но тем не менее мы были полны решимости провести хорошее мероприятие, и оно действительно было хорошим с точки зрения его организации. И, что еще важнее, с точки зрения результатов. Нам удалось достичь того, что за последние 10 лет было невозможно: договориться о функционировании углеродного рынка, запустить фонд компенсации убытков и ущерба, а также обеспечить высокое число участников – это стало убедительным ответом тем, кто призывал бойкотировать саммит.

В нем участвовали все страны, кроме Армении. Присутствовали 70 глав государств и правительств. Таким образом, тактика бойкота провалилась. Так что урок был следующим: если считаете что-то правильным и вы убеждены в своей правоте, то это необходимо сделать, несмотря на все сопротивление, всю оппозицию, а иногда и всю враждебность. Кроме того, это дало нам возможность представить и собственную позицию.

Будучи обладателями запасов нефти и газа, как я уже упоминал, мы вкладываем значительные средства в возобновляемые источники энергии. И это часть нашей ответственности. Мы инвестируем в возобновляемые источники энергии не потому, что нам нужна энергия, а потому, что мы ответственные люди и хотим сделать хотя бы нашу страну и наш регион более пригодными для жизни. Мы можем не видеть загрязнение окружающей среды и выбросы углерода воочию, но, к сожалению, мы и наши дети все это чувствуем. Поэтому я считаю, что к странам, богатым ископаемым топливом, нужно относиться с должным уважением и признательностью, когда они инвестируют в возобновляемые источники энергии».