Неонацисты и пенсионерка: кто стоял за срывом табличек Политковской

18 и 19 января на доме на Лесной улице, где проживала погибшая Политковская, были повреждены мемориальные доски. Позже ответственность за инцидент взяла на себя неонацистская группировка National Socialism/White Power (NS/WP), сообщив об этом в своем телеграм-канале, отмечает «Новая Газета Европа».

Тверской районный суд Москвы назначил Александру Филиппову штраф в размере тысячи рублей за мелкое хулиганство – суд признал его виновным в повреждении таблички на доме журналистки Анны Политковской, сообщает телеканал «Дождь».

При этом, как писало «Агентство», в уничтожении двух табличек, которые поместили поверх сорванной, призналась 69-летняя пенсионерка Галина Шустова. Издание напоминает, что ранее она называла российских журналистов, работающих в Чечне, «швалью».

Кроме того, Шустова известна как поклонница Рамзана Кадырова. В своих публикациях в соцсетях она утверждала, что Кадыров — «гордость России», а журналисты, освещающие тему Чечни, — «шваль, существующая на государственные деньги».

Журналист Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома 15 лет назад. 7 октября 2021 года истек срок давности по этом делу. Осуждено шесть человек, однако заказчик убийства так и не был найден. Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. Исполнителей убийства — Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева — приговорили к срокам от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Заказчиком убийства считается бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД РФ Руслан Мухудинов, он объявлен в розыск.