Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
В России арестовывают имущество Чубайса

Судебные приставы открыли еще одно исполнительное производство в отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с материалами дела.

Уточняется, что на счета Чубайса наложен арест почти на 11,9 млрд рублей. Материалы поступили приставам из Арбитражного суда Москвы, на их основании они открыли исполнительное производство.

«Предмет исполнения — наложение ареста», — сказано в документе.

В декабре Арбитражный суд Москвы арестовал активы бывших руководителей «Роснано», в том числе экс-главы госкорпорации Анатолия Чубайса. Иск против топ-менеджмента компания подала в начале декабря, он связан с проектом Crocus, в рамках которого в РФ планировалось создать производство магниторезистивной оперативной памяти MRA.

До этого «Роснано» уже подавала иск к бывшему руководству — суд арестовывал имущество Чубайса и еще семи ответчиков на сумму 5,6 млрд руб. Тогда же стало известно, что экс-глава корпорации избавился от всей недвижимости в РФ еще в 2023 году. Сам Чубайс с марта 2022 года находится за пределами России.

Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы?
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
Эрдоган поговорил с Трампом и выступил с заявлением
Переговоры Ильхама Алиева и президента Израиля
Сирийская армия выбила курдов с символической для Турции территории
Пожар в Баку
Трамп угрожает «стереть Иран с лица земли». Пехлеви объявляет траур
Израиль отправляет войска на Кипр
Белый дом: Победа №143 – Азербайджан и Армения
Трамп уверен: Европа ему ничего не сделает
