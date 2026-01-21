«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой

Готовы ли вы отправиться в путешествие в прошлое под незабываемые произведения великого композитора Эльзы Ибрагимовой? Тогда не пропустите особенный вечер памяти, который состоится 22 января в ресторане Ağabala.
Забронируйте места заранее, чтобы погрузиться в ностальгическую атмосферу, наполняющую душу музыкой.
Время работы ресторана с 12:00 по 23:00 (в будние дни), с 10:00 по 23:00 ( в субботу и воскресенье).
Зарезервировать столик в ресторане можно и по телефону (+994) 50 493 01 10.
Адрес: улица Хагани, 95B.
