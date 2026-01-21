USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Кремль молчит о переговорах человека Путина в Давосе

14:26 708

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать подробности встречи спецпредставителя российского лидера Кирилла Дмитриева с американской делегацией в Давосе. Об этом сообщает ТАСС.

Он также отметил, что Россия продолжает ожидать информации по обсуждениям урегулирования российско-украинской войны от США, ЕС и Киева, а также выдвигаемым ими соображениях на этот счет.

«Рассчитываем своевременно ее получить. Важно услышать те предложения, которые в этой связи делаются», – указал Песков.

Он добавил, что СМИ будут проинформированы о новых контактах российского президента Владимира Путина с представителями США, когда это произойдет.

Ранее спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым «очень позитивными». В переговорах также участвовал зять президента США Джаред Кушнер.

В свою очередь, Дмитриев отказался отвечать на вопрос о темах, которые обсуждали участники переговоров. При этом он утверждал, что встречи с американской стороной в Давосе проходят конструктивно, и «все больше и больше людей осознают правильность российской позиции». Встреча продолжалась свыше двух часов.

Киев покинули 600 тысяч человек
Киев покинули 600 тысяч человек
15:56 480
Медведев заявил, что Трамп подражает Путину
Медведев заявил, что Трамп подражает Путину
15:38 681
Пожар в Наримановском районе потушили: сгорели магазины и склад
Пожар в Наримановском районе потушили: сгорели магазины и склад фото; видео; обновлено 16:14
16:14 5303
Путин заключает мир с Украиной?
Путин заключает мир с Украиной? обновлено 15:12
15:12 2433
Новый глава украинской разведки на линии фронта
Новый глава украинской разведки на линии фронта
14:49 1084
Алиев: Нет новых жертв, не проливается кровь…
Алиев: Нет новых жертв, не проливается кровь… обновлено 14:37
14:37 2083
В Азербайджане спорят о налоге на нежилую недвижимость
В Азербайджане спорят о налоге на нежилую недвижимость мнение эксперта
14:33 1482
Алиев о проведении COP29: Я много раз сожалел, что мы в это ввязались...
Алиев о проведении COP29: Я много раз сожалел, что мы в это ввязались...
13:35 4385
«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
13:55 1075
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы?
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы? обновлено 13:03
13:03 8478
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
13:30 2352

ЭТО ВАЖНО

Киев покинули 600 тысяч человек
Киев покинули 600 тысяч человек
15:56 480
Медведев заявил, что Трамп подражает Путину
Медведев заявил, что Трамп подражает Путину
15:38 681
Пожар в Наримановском районе потушили: сгорели магазины и склад
Пожар в Наримановском районе потушили: сгорели магазины и склад фото; видео; обновлено 16:14
16:14 5303
Путин заключает мир с Украиной?
Путин заключает мир с Украиной? обновлено 15:12
15:12 2433
Новый глава украинской разведки на линии фронта
Новый глава украинской разведки на линии фронта
14:49 1084
Алиев: Нет новых жертв, не проливается кровь…
Алиев: Нет новых жертв, не проливается кровь… обновлено 14:37
14:37 2083
В Азербайджане спорят о налоге на нежилую недвижимость
В Азербайджане спорят о налоге на нежилую недвижимость мнение эксперта
14:33 1482
Алиев о проведении COP29: Я много раз сожалел, что мы в это ввязались...
Алиев о проведении COP29: Я много раз сожалел, что мы в это ввязались...
13:35 4385
«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
13:55 1075
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы?
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы? обновлено 13:03
13:03 8478
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
13:30 2352
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться