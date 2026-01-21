Кремль молчит о переговорах человека Путина в Давосе

Он также отметил, что Россия продолжает ожидать информации по обсуждениям урегулирования российско-украинской войны от США, ЕС и Киева, а также выдвигаемым ими соображениях на этот счет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать подробности встречи спецпредставителя российского лидера Кирилла Дмитриева с американской делегацией в Давосе. Об этом сообщает ТАСС.

«Рассчитываем своевременно ее получить. Важно услышать те предложения, которые в этой связи делаются», – указал Песков.

Он добавил, что СМИ будут проинформированы о новых контактах российского президента Владимира Путина с представителями США, когда это произойдет.

Ранее спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым «очень позитивными». В переговорах также участвовал зять президента США Джаред Кушнер.

В свою очередь, Дмитриев отказался отвечать на вопрос о темах, которые обсуждали участники переговоров. При этом он утверждал, что встречи с американской стороной в Давосе проходят конструктивно, и «все больше и больше людей осознают правильность российской позиции». Встреча продолжалась свыше двух часов.