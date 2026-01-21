В Азербайджане спорят о налоге на нежилую недвижимость

Комментируя данное заявление, эксперт по недвижимости Рамиль Гасымзаде в интервью haqqin.az заявил, что действительно было выдвинуто предложение о повышении налога на нежилую недвижимость и передаче его уплаты в пользу муниципалитетов со стороны самих органов местного самоуправления.

При этом он отметил, что лично выступает против взимания данного налога муниципалитетами с предпринимателей, поскольку именно они в основном являются владельцами нежилых помещений.

«В ходе проводимых нами мониторингов как граждане, так и собственники недвижимости массово выражают недовольство требованиями муниципалитетов по уплате налога на имущество. Прежде всего, они не понимают, с какой целью и за какие именно услуги должны его платить. Следует отметить, что требование по уплате налога на имущество действительно предусмотрено Налоговым кодексом и указано как источник поступлений в бюджеты муниципалитетов. Однако основное недовольство граждан заключается в том, что органы местного самоуправления, фактически не выполняя никакой работы, требуют уплаты данного налога», — отметил Гасымзаде.

По его словам, взимать средства без оказания каких-либо услуг фактически лишь для выплаты заработных плат членам муниципалитетов и решения сопутствующих вопросов является необоснованным. Он также подчеркнул, что владельцы нежилых помещений уже платят налоги со своих доходов, а в случае, если земля под объектом находится в государственной собственности, дополнительно оплачивают арендную плату.

«В этой связи возникает логичный вопрос: почему за здание, находящееся в частной собственности, необходимо платить налог именно муниципалитету? Какую услугу он оказывает владельцу этого объекта? Вывоз мусора и другие эксплуатационные расходы осуществляются жилищно-эксплуатационными службами, которые и так получают за это отдельную оплату», — сказал эксперт.

Гасымзаде также отметил, что в данном вопросе имеются противоречия и в самом законодательстве. Он подчеркнул, что большинство граждан выступают против муниципальных налогов, считая их необоснованными, а значительная часть граждан уклоняется от их уплаты и не платит их вовсе, и, по его мнению, в данном случае у них есть на это основания.