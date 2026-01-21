USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Четыре азербайджанских вуза в рейтинге Times Higher Education

14:34 995

Одно из влиятельных в мире рейтинговых агентств Times Higher Education (THE) опубликовало свой предметный рейтинг по областям образования на 2026 год.

Впервые число азербайджанских университетов, включенных в опубликованный рейтинг по 11 предметным областям, увеличилось до четырех. В рейтинг по соответствующим областям вошли Бакинский государственный университет, Азербайджанский государственный экономический университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности и Азербайджанский технический университет, сообщили в Министерстве науки и образования.

Следует отметить, что два азербайджанских вуза (Азербайджанский государственный экономический университет и Азербайджанский технический университет) впервые в этом году вошли в соответствующий предметный рейтинг.

Кроме того, впервые количество представленных азербайджанскими университетами предметных областей увеличилось до четырех. Таким образом, помимо направлений «Инженерное дело» и «Физические науки», в этом году Азербайджан также представлен в областях «Бизнес и экономика» и «Социальные науки» следующим образом:

Инженерное дело – Азербайджанский государственный экономический университет, Бакинский государственный университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности и Азербайджанский технический университет;

Физические науки – Азербайджанский государственный экономический университет, Бакинский государственный университет и Азербайджанский технический университет;

Бизнес и экономика – Азербайджанский государственный экономический университет;

Социальные науки – Азербайджанский государственный экономический университет.

Методология оценивания предметных рейтингов THE учитывает 18 критериев в пяти направлениях (преподавание, исследовательская среда, качество исследований, промышленность и интернационализация).

Киев покинули 600 тысяч человек
Киев покинули 600 тысяч человек
15:56 483
Медведев заявил, что Трамп подражает Путину
Медведев заявил, что Трамп подражает Путину
15:38 686
Пожар в Наримановском районе потушили: сгорели магазины и склад
Пожар в Наримановском районе потушили: сгорели магазины и склад фото; видео; обновлено 16:14
16:14 5306
Путин заключает мир с Украиной?
Путин заключает мир с Украиной? обновлено 15:12
15:12 2441
Новый глава украинской разведки на линии фронта
Новый глава украинской разведки на линии фронта
14:49 1086
Алиев: Нет новых жертв, не проливается кровь…
Алиев: Нет новых жертв, не проливается кровь… обновлено 14:37
14:37 2085
В Азербайджане спорят о налоге на нежилую недвижимость
В Азербайджане спорят о налоге на нежилую недвижимость мнение эксперта
14:33 1486
Алиев о проведении COP29: Я много раз сожалел, что мы в это ввязались...
Алиев о проведении COP29: Я много раз сожалел, что мы в это ввязались...
13:35 4390
«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
13:55 1075
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы?
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы? обновлено 13:03
13:03 8482
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
13:30 2356

