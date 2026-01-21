Четыре азербайджанских вуза в рейтинге Times Higher Education

Впервые число азербайджанских университетов, включенных в опубликованный рейтинг по 11 предметным областям, увеличилось до четырех. В рейтинг по соответствующим областям вошли Бакинский государственный университет, Азербайджанский государственный экономический университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности и Азербайджанский технический университет, сообщили в Министерстве науки и образования.

Одно из влиятельных в мире рейтинговых агентств Times Higher Education (THE) опубликовало свой предметный рейтинг по областям образования на 2026 год.

Следует отметить, что два азербайджанских вуза (Азербайджанский государственный экономический университет и Азербайджанский технический университет) впервые в этом году вошли в соответствующий предметный рейтинг.

Кроме того, впервые количество представленных азербайджанскими университетами предметных областей увеличилось до четырех. Таким образом, помимо направлений «Инженерное дело» и «Физические науки», в этом году Азербайджан также представлен в областях «Бизнес и экономика» и «Социальные науки» следующим образом:

Инженерное дело – Азербайджанский государственный экономический университет, Бакинский государственный университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности и Азербайджанский технический университет;

Физические науки – Азербайджанский государственный экономический университет, Бакинский государственный университет и Азербайджанский технический университет;

Бизнес и экономика – Азербайджанский государственный экономический университет;

Социальные науки – Азербайджанский государственный экономический университет.

Методология оценивания предметных рейтингов THE учитывает 18 критериев в пяти направлениях (преподавание, исследовательская среда, качество исследований, промышленность и интернационализация).