Безвиз, новые консульства, больше авиарейсов

Власти Узбекистана намерены нарастить поток туристов из Соединенных Штатов Америки, в частности, за счет открытия новых консульств и увеличения количества авиарейсов между странами. Об этом заявил посол центральноазиатской республики в США Фуркат Сидиков, сообщает «Газета.uz».

Дипломат напомнил, что с начала текущего года для всех американских граждан Узбекистан ввел безвизовый режим. По его словам, если в 2024-м республику посетили 25 тысяч туристов из США, то после объявления об упрощении визового режима поток возрос до 40 тысяч.

«Динамика очевидна, и при правильной работе этот показатель можно существенно увеличить», — добавил Сидиков.

Посол отметил, что дополнительные возможности для продвижения туристической отрасли предоставит открытие новых представительств страны в Америке. Так, на протяжении 30 лет в США действовало только посольство Узбекистана в Вашингтоне и генеральное консульство в Нью-Йорке. Теперь же планируется создать три новых генконсульства: в штате Вашингтон, а также в крупных городах — Чикаго и Сан-Франциско.

Как рассказал Сидиков, сегодня Узбекистан остается единственной страной в Центральной Азии, связывающей США с этим регионом и Европой. Авиарейсы выполняются пять раз в неделю, но сейчас рассматривается возможность организации дополнительных перелетов.

Посол, пользуясь случаем, призвал туроператоров разрабатывать продукты, ориентированные на американских путешественников, поскольку здешний рынок достаточно требовательный, и зачастую стандартные шаблонные предложения не работают.

Сидиков подчеркнул, что Узбекистан прилагает все усилия для продвижения и пропаганды страны за рубежом. Наряду с этим планируется увеличить финансирование «рекламы» туристического потенциала. Для чего налаживаются контакты с известными блогерами и медиа. Например, сейчас ведется сотрудничество с каналом National Geographic. По информации посла, уже в текущем году команда канала приедет в Узбекистан для съемок документального фильма о республике.