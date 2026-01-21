Новый глава украинской разведки на линии фронта

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко совершил рабочую поездку в прифронтовую зону в Запорожской области.

Как пишут украинские СМИ, во время совместного совещания Иващенко с командующим Группировки войск на направлении и командирами соответствующих воинских частей обсудил актуальное положение на поле боя, проанализировал планы и намерения российской армии.

«Важные акценты в разговоре - увеличение объемов поставок новейших технических средств разведки и вопросы подготовки разведчиков в соответствии с требованиями современной войны», - отметили в ГУР.

Иващенко также заслушал доклады командиров воинских частей ГУР, привлеченных к боевым действиям на Запорожском направлении.

Кроме того, во время встречи с руководством Запорожской ОВА обсудили приоритеты для дальнейшего взаимодействия ради укрепления украинских защитников и эффективного отпора российским войскам.