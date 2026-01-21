USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Турция покарает «предателей»

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
14:57 1146

Турция обязательно найдет «предателей», осквернивших флаг страны, привлечет их к ответственности. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, комментируя сожжение турецкого флага группой сторонников террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) на турецко-сирийской границе 20 января.

Эрдоган заявил, что турецкие государственные структуры начали необходимые расследования, и виновные будут наказаны.

Следует отметить, что Министерство внутренних дел Турции возбудило уголовное дело в связи с провокацией с флагом, произошедшей на границе Нусайбин - Камышлы. Резкие протесты по поводу спуска флага прозвучали как от правящих, так и от оппозиционных сил Турции.

Лидер Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель выразил решительное осуждение нападения на турецкий флаг в районе Нусайбин города Мардин. Он отметил, что никакая провокация не достигнет своей цели и не нарушит турецко-курдское братство.

Вице-президент Джевдет Йылмаз заявил, что инцидент с флагом был направлен на то, чтобы навредить проекту Анкары «Турция без террора», но турецкое государство отразило подобные провокации.

Омер Челик, пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития, заявил, что те, кто атаковал флаг, являются сторонниками «СДС» («Сирийские демократические силы»), и что на эту провокацию будет дан суровый ответ.

Нападение на турецкий флаг также произошло в северном иракском городе Духок. Сторонники РПК, забравшиеся на крышу визового центра турецкого консульства, спустили турецкий флаг. Однако после вмешательства полиции, связанной с региональным правительством Иракского Курдистана, турецкий флаг был возвращен на здание консульства.

