Путин заключает мир с Украиной?

«Да, действительно, такие контакты на завтра есть в графике президента, — сообщил Песков.

Тем временем в Кремле подтвердили завтрашнюю встречу Путина и Уиткоффа».

Президент России Владимир Путин хочет заключить мирное соглашение с Украиной, 20-пунктный мирный план готов более чем на 90%, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным 22 января. Об этом он рассказал в интервью CNBC.

Спецпосланник американского лидера также отметил наличие «большого прогресса» по урегулированию российско-украинской войны.

«Украинцы говорят, что у нас прогресс больший, чем они увидели за последние несколько лет. У нас идет этот прогресс со встречи в Женеве. Так что большой прогресс за последние шесть недель», – указал Уиткофф.

В интервью он признал, что территориальный вопрос остается главным препятствием.

Спецпосланник также сообщил, что США предложили присоединиться к «Совету мира» и РФ, и Украине, ожидают получить согласие от обеих сторон.

«Все идет прекрасно. Мы получили отличную реакцию от мировых лидеров. Думаю, 20, а может, 25 мировых лидеров уже приняли (приглашение)», – отметил он, выразив уверенность, что Россия в итоге присоединится.

Тем временем пресс-секретарь Путина подтвердил ТАСС, что российский президент в четверг планирует встречу с Уиткоффом.

В интервью Bloomberg Уиткофф уточнил, что прибудет в Москву с зятем американского президента Джаредом Кушнером.

«Мы с Джаредом отправимся в четверг вечером и прилетим в Москву поздно ночью. Затем мы отправимся в ОАЭ (для встречи) в рамках рабочих групп», – сказал он.