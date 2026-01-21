Мятежного экс-премьера приговорили к 23 годам

Бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су приговорили к 23 годам лишения свободы по делу о попытке экс-президента страны Юн Сок Ёля ввести военное положение в стране в декабре 2024 года. Об этом сообщает DW.

Центральный окружной суд Сеула в среду, 21 января, приговорил бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су к 23 годам лишения свободы. Суд установил, что политик сыграл «ключевую роль» при введении в стране военного положения в 2024 году. При этом сторона обвинения добивалась для политика 15-летнего срока.

Суд постановил, что Хан Док Су пытался придать «процессуальную легитимность» указу на тот момент действующего президента Юн Сок Ёля о введении военного положения, одобрив его на заседании Кабмина. Также премьер-министра признали виновным в фальсификации, а затем уничтожении указа о введении военного положения. Еще одно обвинение - дача ложных показаний на суде по импичменту Юна, где Хан заявлял, что не знал об указе о военном положении.

Кроме того, на заседаниях по своему делу экс-премьер-министр утверждал, что говорил экс-президенту о своем несогласии с введением военного положения. Суд же установил, что Хан пренебрег своими обязанностями по защите конституции и предпочел поучаствовать в попытке мятежа, полагая, что он может оказаться успешным. Политик может обжаловать решение суда.

16 января Центральный окружной суд Сеула приговорил экс-президента страны Юн Сок Ёля к пяти годам тюрьмы по ряду обвинений, связанных с его попыткой ввести военное положение в декабре 2024 года. В частности, его признали виновным в фабрикации официальных документов и в несоблюдении предусмотренных законом процедур, обязательных для введения военного положения.

Это первое судебное решение по четырем уголовным делам, возбужденным против Юна в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение. По одному из трех других дел экс-президента обвиняют в руководстве мятежом. Вынести приговор по нему планируют в феврале.