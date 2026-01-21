Медведев заявил, что Трамп подражает Путину

Стремление президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к США «связано с его желанием войти в историю и встать на один уровень с (российским президентом Владимиром) Путиным». Таким мнением зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поделился в своем телеграм-канале.

«Хочется навечно остаться в истории. И одновременно стать как президент России. Последнее невозможно», — выразил уверенность Медведев.

Он сравнил территориальные претензии Трампа с вторжением России в Украину.

«В ходе (так называемой) «СВО» и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав, вместе со своими людьми. Гренландия — совсем не то. Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить», — добавил Медведев.