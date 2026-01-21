Уиткофф предупредил: провал сделки с Ираном опасен для мира

«Сейчас мы не ведем с ними переговоров, но у нас были контакты», – сказал он в интервью CNBC, комментируя отношения между США и Ираном.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Вашингтон пока не ведет переговоров с Тегераном, хотя контакты между странами имели место.

Он указал, что потенциальная сделка США с Ираном должна быть достигнута и основываться на консенсусе сторон. Спецпосланник добавил, что возможное соглашение Вашингтона и Тегерана должно охватывать ракетные технологии и процесс обогащения урана.

Уиткофф предупредил, что провал в достижении консенсуса по возможному соглашению с Ираном станет плохим исходом как для самой страны, так и для всего мира.

Бывший глава департамента МИД Ирана по Ближнему Востоку и Северной Африки Кассем Моххабали заявил в интервью иранскому изданию Eghtesadnews, что риск войны Тегерана с Вашингтоном сейчас выше, чем вероятность переговоров.

«На данный момент Иран практически потерял возможность вести переговоры. Вероятность войны намного выше, чем шанс диалога», – сказал он.

По его мнению, Вашингтон на данный момент перешел к стратегии, которую он назвал «пушечной дипломатией», указывая на развертывание авианосной группы в региональных водах.

Заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Ахмад Вахиди заявил, что вооруженные силы страны находятся на пике боевой готовности после недавних протестов. «Возможности ВС (исламской республики) превосходны, они находятся в состоянии максимальной готовности», – указал бригадный генерал.

Тем временем Financial Times сообщил, что власти Ирана усилили репрессии после массовых протестов, в стране конфисковывают имущество и закрывают бизнесы из-за обвинений в поддержке демонстраций. Так, генпрокуратура Тегерана 20 января сообщила о возбуждении дел о подстрекательстве к протестам в отношении более 20 спортсменов, актеров и кинодеятелей. Их имущество будет использовано для компенсации ущерба от протестов, заявили в ведомстве.

Кроме того, около 60 кафе были идентифицированы как «прямо или косвенно» поддерживающие «террористические акты». FT пишет, что владельца популярной в стране сети кофеен и торгового центра Мохаммеда Саединию арестовали, а его имущество конфисковано.

Начальник иранской полиции Ахмад-Реза Радан заявил, что молодые люди, присоединившиеся к протестам, вероятно, были «обмануты». По его словам, «те, кто были лидерами и участниками беспорядков, понесут суровое наказание».

В отчете правозащитной организации HRANA говорится, что не менее 313 заключенных были казнены посредством повешения в период общенациональных протестов. Так, по данным правозащитников, казни проходили в период с 22 декабря по 20 января в тюрьмах по всей стране по различным обвинениям. В отчете также отмечен резкий рост массовых арестов, суровых приговоров и того, что организация описывает как «чрезмерное применение силы со стороны сил безопасности».

Кроме того, как отмечает организация, только за последние 10 дней января были казнены как минимум 52 человека на фоне распространения протестов и масштабных ограничений доступа к интернету.