Киев покинули 600 тысяч человек

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из украинской столицы выехали сотни тысяч человек после массированных российских ударов по критической инфраструктуре. Об этом он сказал в интервью британской газете The Times.

В этом месяце – в январе 2026-го – столицу, где проживает более 3 млн человек, уже покинули 600 000 человек, сказал мэр, назвав «критической» ситуацию с основными услугами – отоплением, водоснабжением, электроэнергией.

Кличко снова посоветовал жителям столицы выезжать, если есть такая возможность, так как температура упала до -18°C во время похолодания, которое, по прогнозам, продлится еще минимум две недели.

Из-за невозможности поддерживать необходимую температуру городские власти были вынуждены осушить централизованную систему отопления и водоснабжения, чтобы предотвратить замерзание воды и разрыв труб.

В некоторых домах так холодно, что жители не могут пользоваться туалетом, потому что вода замерзла в унитазе, а на подоконниках образовались сосульки от конденсата, рассказал Кличко.

Он добавил, что российский президент Владимир Путин ведет Киев к «гуманитарной катастрофе».

